【Amazonプライム感謝祭】開催期間:10月19日0時~10月20日23時59分

Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品にスクウェア・エニックスのフィギュアが追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。

今回のセールでは、「KINGDOM HEARTS III プレイアーツ改 リク DX版」と「NieR:Automata A2(ヨルハA型二号) DX版」がお買い得になっている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

KINGDOM HEARTS III プレイアーツ改 リク DX版

本商品は、RPG「KINGDOM HEARTS III」より、主人公ソラの幼馴染リクを「PLAY ARTS改」シリーズで立体化したもの。DX版には通常版の付属品に加え、笑顔とバトル顔のフェイスパーツ2種、キーブレード“ウェイトゥザドーン”、さらに作中のシーンでも印象的に描かれた、折れたウェイトゥザドーンが付属する。

NieR:Automata A2(ヨルハA型二号) DX版

本商品は、アクションRPG「NieR:Automata(ニーア オートマタ)」より、A2(ヨルハA型二号)を吉沢光正(REFLECT)氏による原型にてフィギュア化したもの。DX版では、「ロングヘア頭部」と「放熱キャミソール装着ボディ」、「四〇式戦術刀」のA2フィギュア本体の他に、差し替えパーツとして「ショートヘア頭部」、「放熱キャミソール非装着ボディ」、「黒の倨傲(槍)」が付属し、ディスプレイのバリエーションが楽しめる。

※A2本体は1体のみ入っています。

(C)Disney

(C)2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.