【Amazonプライム感謝祭】開催期間:10月19日0時~10月20日23時59分

「RAH No.789 仮面ライダー (シン・仮面ライダー)」

Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品にメディコム・トイのフィギュアが追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。

今回のセールでは、アクションフィギュア「MAFEX」シリーズ「No.129 ザ・マンダロリアン」、「No.167 ジョーカー (THE NEW BATMAN ADVENTURES) 」や、「UDF(ウルトラディテールフィギュア)」シリーズ「No.665 『スタジオ地図』作品 #3 竜」、「No.714 ディック・ブルーナ シリーズ6 うさぎ (グレー) 2羽セット」、「RAH(リアルアクションヒーローズ)」シリーズ「No.789 仮面ライダー (シン・仮面ライダー)」などが対象商品としてラインナップされている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

「MAFEX No.129 ザ・マンダロリアン」

ベスカー金属製のボディアーマーをリアルに再現しており、布製マントを装備。専用武器「ブラスターピストル」、「ブラスターライフル」が付属する。また、同スケールの「GROGU(TM)」フィギュア、ウィップコードパーツ、火炎放射エフェクトパーツ、可動式フィギュアスタンドが同梱する。全高は約160mm。

「UDF No.714 ディック・ブルーナ シリーズ6 うさぎ (グレー) 2羽セット」

ミッフィー (グレー)のフィギュア2体セット。

「RAH No.789 仮面ライダー (シン・仮面ライダー)」

本商品は、映画「シン・仮面ライダー」に登場する仮面ライダーを立体化したもの。頭部マスクは精密彫刻にて質感を再現しており、各部ボディパーツは軟質成型のため可動に柔軟に対応する。ライダースーツには高耐久合皮「エターナルレザー」を使用。

池松壮亮さん演じる「本郷猛」の頭部が付属する

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C) Mercis bv

(C) 石森プロ・東映/2023「シン・仮面ライダー」製作委員会