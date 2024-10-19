【Amazonセール】コトブキヤのプラモデルがセールに登場！【プライム感謝祭2024】「マジンカイザー」、「メガミデバイス」などラインナップ
【Amazonプライム感謝祭】
開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分
(C)KOTOBUKIYA
開催期間：10月19日0時～10月20日23時59分
Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品に、コトブキヤのプラモデル各種が追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。
対象商品には、「メガミデバイス」シリーズや、「フレームアームズ・ガール」シリーズ、「マジンカイザー」、「アーマード・コア ヴァーディクトデイ CO3 Malicious R.I.P.3/M」、「ヘキサギア ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5」など、様々なプラモデルがラインナップされている。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。【マジンカイザー ノンスケール プラモデル KP390R】 【アーマード・コア ヴァーディクトデイ CO3 Malicious R.I.P.3/M】 【メガミデバイス アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート】 【フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=アルバス】 【ヘキサギア ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5】
(C)KOTOBUKIYA
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.
(C)2015 BANDAI NAMCO Games Inc. (C)1997-2013 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
(C)2001永井豪／ダイナミック企画・光子力研究所