【Amazonプライム感謝祭】開催期間:10月19日0時~10月20日23時59分

Amazonにて開催されているプライム会員限定セール「プライム感謝祭」の対象商品に、コトブキヤのプラモデル各種が追加された。開催期間は10月20日23時59分まで。

対象商品には、「メガミデバイス」シリーズや、「フレームアームズ・ガール」シリーズ、「マジンカイザー」、「アーマード・コア ヴァーディクトデイ CO3 Malicious R.I.P.3/M」、「ヘキサギア ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5」など、様々なプラモデルがラインナップされている。

なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【マジンカイザー ノンスケール プラモデル KP390R】【アーマード・コア ヴァーディクトデイ CO3 Malicious R.I.P.3/M】【メガミデバイス アリス・ギア・アイギス 兼志谷 シタラ Ver.カルバチョート】【フレームアームズ・ガール フレズヴェルク=アルバス】【ヘキサギア ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5】

(C)KOTOBUKIYA

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C) Pyramid,Inc. / COLOPL,Inc.

(C)2015 BANDAI NAMCO Games Inc. (C)1997-2013 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

(C)2001永井豪/ダイナミック企画・光子力研究所