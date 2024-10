10月12日~10月18日掲載分

「名探偵コナン 106 絵コンテカードセット付き特装版」

10月12日より18日までの5日間に発売され、記事化を行なったコミックス最新刊の情報などをまとめて紹介する。

今週は、青山剛昌氏によるマンガ「名探偵コナン」の最新刊、106巻が10月18日に発売。絵コンテカードセット付き特装版も同時発売されている。また同日、「キングダム 完全版」15巻および16巻、「MAJOR 2nd」29巻も発売された。

10月15日には、「SHAMAN KING」でも知られる武井宏之氏の連載デビュー作「仏ゾーン」の豪華愛蔵版「仏ゾーン 愛蔵版 上」が登場。10月17日には福地カミオ氏によるラブコメ「よわよわ先生」の9巻、アニメ第4期の制作も決定した宮島礼吏氏のラブコメ「彼女、お借りします」の38巻も発売されている。

Amazonでは、プライム会員限定セール「プライム感謝祭」の先行セールが10月17日よりスタート。電子書籍を楽しむのにもぴったりなペンタブレット各種や、コミックの収納に便利な本棚各種が期間中、割引価格で販売されている。

「名探偵コナン 106」

