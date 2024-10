【「ギャル嫁の秘密」1巻】10月19日 発売価格:781円

コアミックスは、マンガ「ギャル嫁の秘密」の1巻を10月19日に発売する。価格は781円。

本作はクドゥー氏が手掛ける“ギャル嫁”とのラブコメマンガ。ヒロインの冬雪は派手な容姿をしたギャルで、業務中はクールな態度をとっているが、同僚でもある夫の前では甘々な秘密の姿を見せる。

1巻では単行本限定の描き下ろしとして、ギャル嫁がスライムに××される内容が収録されている。

また、一部の書店にて書店特典の配布も行なわれている。

【「ギャル嫁の秘密」1巻あらすじ】

冬雪は派手な容姿で社内で有名なギャル。業務中はクールだが、同僚でもある旦那の前だけで見せる超甘々な秘密の姿があって……? SNS累計50万超え”いいね”の可愛い「ギャル嫁」とのラブコメディ!!

(C) Coamix Inc. All Rights Reserved.