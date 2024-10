【「フィルター越しのカノジョ」6巻】10月19日 発売価格:759円

コアミックスは、マンガ「フィルター越しのカノジョ」の6巻を10月19日に発売する。価格は759円。

本作は大箕すず氏による連載作品。つねに無表情な高校生・箱部成海が、真面目なクラスメイトの三葉琴がSNSで人気の自撮り女子「えふぁ」として活動していることを知ってしまう……という設定の青春ラブコメとなっている。

6巻では学園祭準備のための手芸部合宿が本格始動し、コンカフェ出店のためのシミュレーションをする箱部たちだったが、次々えっちなハプニングが発生する。

また書店特典としてハロウィンフリーペーパー4種が用意されており、一部書店では有償特典としてアクリルフィギュア・キーホルダー付きセットを購入できる。

□「フィルター越しのカノジョ」第6巻グッズ情報ページ

【「フィルター越しのカノジョ」6巻あらすじ】

学園祭準備のための手芸部合宿本格始動!! 出し物であるコンカフェの出店のため、さっそくシミュレーションをする箱部たち。しかし、次々にえっちなハプニングが発生!! さらに生徒会長・リリィの箱部に対する想いにも変化が……? 無事合宿を乗り越えて、学園祭を迎えることはできるのか!? えちえちすぎる青春自撮りラブコメ第6巻!

(C) Coamix Inc. All Rights Reserved.