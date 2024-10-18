HACHI、メジャーデビューアルバム先行配信第3弾「万華鏡」リリース＆MV公開
HACHIが、11月13日にリリースするメジャーデビューアルバム『for ASTRA.』よりデジタル先行配信第3弾「万華鏡」の音楽配信をスタート。あわせて同曲のMVを公開した。
◆「万華鏡」MV
「万華鏡」のビジュアルはタイトルの通り鮮やかな光に照らされたHACHIが映し出され、MVではその光を受けながら楽曲を歌唱する姿が描かれている。楽曲は海野水玉・出羽良彰が、MVはNonoluが担当し、どちらも今年の＜KING SUPER LIVE 2024＞でもパフォーマンスをした「ビー玉」を担当したクリエイターが手掛けている。
特製クリアケース・記念カード for ASTRA.ver.（シリアルナンバー入り）・ミュージックキーホルダーといった豪華特典が付属する特別仕様盤と通常盤の2形態でリリースされる。アルバムの情報がまとまった特設サイトも現在公開中だ。
また、今回のアルバムリリースにあわせて、12月14日（土）に東京・Zepp Shinjukuと、来年2025年1月10日（金）に台北・Zepp New Taipeiの2箇所のライブツアーの開催も決定している。現在、12月14日（土）東京・Zepp Shinjuku公演のチケット2次先行がスタートしている。
メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』
■特別仕様盤（CD+特典）
価格：￥5,500+税
【特別仕様特典】
・特製クリアケース
・記念カード for ASTRA. ver.（シリアルナンバー入り）
・ミュージックキーホルダー
■通常盤（CD only）
価格：￥3,000+税
■収録内容（CD）
1.line, sphere, dot.
Composition / Arrangement：gaze//he's me
2.スウィングバイ
Lyrics / Composition / Arrangement：gaze//he's me
3.Dusk
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
4.DIVE
Lyrics：yacco Composition：tee tea Arrangement：SHINTA
5.異星から
Lyrics / Composition / Arrangement：春野
6.√64
Lyrics / Composition / Arrangement：春野
7.万有引力
Lyrics / Composition / Arrangement：砂守岳央（未来古代楽団）
8.VESTIGIA
Lyrics / Composition / Arrangement：Powerless
9.fragment
Lyrics：しゅうた・萌映 Composition：しゅうた Arrangement：クレナズム
10.檻
Lyrics：砂守岳央（未来古代楽団） Composition / Arrangement：松岡美弥子（未来古代楽団）
11.万華鏡
Lyrics / Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰
12.Pale Blue Dot
Lyrics / Composition：海野水玉 Arrangement：出羽良彰
13.レコードのように
Lyrics：HACHI Composition / Arrangement：gaze//he's me
※通常盤のみ収録
Bonus Track. 20( DJ WILDPARTY remix)
先行配信情報
2024.10.18 デジタル先行配信（第3弾）
配信リンク：http://hachi.lnk.to/mangekyou
MV：https://youtu.be/P4uOhJWG_iM
■「万有引力」
2024.9.20 デジタル先行配信（第2弾）
配信リンク：https://hachi.lnk.to/banyuuinryoku
MV：https://youtu.be/ZDh4lkSzgXg
■「Dusk」
2024.8.9 デジタル先行配信（第1弾）
配信リンク：https://HACHI.lnk.to/Dusk
MV：https://youtu.be/GRMtBaDEEYE
＜HACHI 2024 Zepp Live Tour 「for ASTRA.」＞
日時：2024年12月14日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：Zepp Shinjuku
・台北公演
日時：2025年1月10日（金）開場 19:00 / 開演 20:00
会場：Zepp New Taipei
チケット（東京公演）
プレミアムチケット：18,000円 (税込、優先入場・会場配布特典付)
スタンダードチケット：6,500円(税込)
チケット2次先行情報（東京公演のみ）
受付期間：10/18(金) 12:00 〜 11/4(月・祝)23:59
受付URL：https://eplus.jp/8hachi/
関連リンク
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