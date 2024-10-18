HACHIが、11月13日にリリースするメジャーデビューアルバム『for ASTRA.』よりデジタル先行配信第3弾「万華鏡」の音楽配信をスタート。あわせて同曲のMVを公開した。

◆「万華鏡」MV

「万華鏡」のビジュアルはタイトルの通り鮮やかな光に照らされたHACHIが映し出され、MVではその光を受けながら楽曲を歌唱する姿が描かれている。楽曲は海野水玉・出羽良彰が、MVはNonoluが担当し、どちらも今年の＜KING SUPER LIVE 2024＞でもパフォーマンスをした「ビー玉」を担当したクリエイターが手掛けている。

メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』は“ボイジャーのゴールデンレコード”をモチーフに「まだ見ぬあなたに届ける歌を」という自身の思いを込めた楽曲が収録された通算3枚目のフルアルバム。

特製クリアケース・記念カード for ASTRA.ver.（シリアルナンバー入り）・ミュージックキーホルダーといった豪華特典が付属する特別仕様盤と通常盤の2形態でリリースされる。アルバムの情報がまとまった特設サイトも現在公開中だ。

また、今回のアルバムリリースにあわせて、12月14日（土）に東京・Zepp Shinjukuと、来年2025年1月10日（金）に台北・Zepp New Taipeiの2箇所のライブツアーの開催も決定している。現在、12月14日（土）東京・Zepp Shinjuku公演のチケット2次先行がスタートしている。

メジャーデビューアルバム『for ASTRA.』

2024.11.13 RELEASE

■特別仕様盤（CD+特典）

価格：￥5,500+税
【特別仕様特典】
・特製クリアケース
・記念カード for ASTRA. ver.（シリアルナンバー入り）
・ミュージックキーホルダー

■通常盤（CD only）

価格：￥3,000+税

■収録内容（CD）
1.line, sphere, dot.
Composition / Arrangement：gaze//he's me

2.スウィングバイ
Lyrics / Composition / Arrangement：gaze//he's me

3.Dusk
Lyrics：yacco　Composition：tee tea　Arrangement：SHINTA

4.DIVE
Lyrics：yacco　Composition：tee tea　Arrangement：SHINTA

5.異星から
Lyrics / Composition / Arrangement：春野

6.√64
Lyrics / Composition / Arrangement：春野

7.万有引力
Lyrics / Composition / Arrangement：砂守岳央（未来古代楽団）

8.VESTIGIA
Lyrics / Composition / Arrangement：Powerless

9.fragment
Lyrics：しゅうた・萌映　Composition：しゅうた　Arrangement：クレナズム

10.檻
Lyrics：砂守岳央（未来古代楽団）　Composition / Arrangement：松岡美弥子（未来古代楽団）

11.万華鏡
Lyrics / Composition：海野水玉　Arrangement：出羽良彰

12.Pale Blue Dot
Lyrics / Composition：海野水玉　Arrangement：出羽良彰

13.レコードのように
Lyrics：HACHI　Composition / Arrangement：gaze//he's me

※通常盤のみ収録
Bonus Track.　20( DJ WILDPARTY remix)

先行配信情報

■ 「万華鏡」

2024.10.18 デジタル先行配信（第3弾）
配信リンク：http://hachi.lnk.to/mangekyou
MV：https://youtu.be/P4uOhJWG_iM

■「万有引力」

2024.9.20 デジタル先行配信（第2弾）
配信リンク：https://hachi.lnk.to/banyuuinryoku
MV：https://youtu.be/ZDh4lkSzgXg

■「Dusk」
2024.8.9 デジタル先行配信（第1弾）
配信リンク：https://HACHI.lnk.to/Dusk
MV：https://youtu.be/GRMtBaDEEYE

＜HACHI 2024 Zepp Live Tour 「for ASTRA.」＞

・東京公演
日時：2024年12月14日（土）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：Zepp Shinjuku

・台北公演
日時：2025年1月10日（金）開場 19:00 / 開演 20:00
会場：Zepp New Taipei

チケット（東京公演）
プレミアムチケット：18,000円 (税込、優先入場・会場配布特典付)
スタンダードチケット：6,500円(税込)

チケット2次先行情報（東京公演のみ）
受付期間：10/18(金) 12:00 〜 11/4(月・祝)23:59
受付URL：https://eplus.jp/8hachi/

関連リンク

◆HACHI YouTubeチャンネル
◆HACHI オフィシャルX（Twitter）
◆HACHI INFORMATION Xアカウント
◆HACHI オフィシャルサイト