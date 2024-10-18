映画『劇場版ACMA:GAME アクマゲーム 最後の鍵』の公開を記念して、劇場公開同日の10月25日（金）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で、金曜ロードショー特別ドラマ「ACMA:GAME アクマゲーム ワールドエンド」を放送！

「ACMA:GAME アクマゲーム」は、原作 メーブ・作画 恵広史の原作漫画「ACMA:GAME」を本格VFXにより実写化した大型ドラマとして、24年4月期の日本テレビ系日曜ドラマ枠で放送、最終回で映画化を発表した。「ACMA:GAME アクマゲーム ワールドエンド」は、その映画公開を記念した特別ドラマ。連続ドラマの全10話の物語の始まりから衝撃の結末までのメインストーリーを“超時短”でおさらいしながら、金曜ロードショーのために撮り下ろされた新エピソードが明かされる。

劇場版公開と金曜ロードショーでの特別ドラマ放送に合わせて、「ACMA:GAME アクマゲーム」公式グッズの販売が決定！

◆『劇場版ACMA:GAME アクマゲーム 最後の鍵』公式オリジナルグッズ

『劇場版ACMA:GAME アクマゲーム 最後の鍵』より、公式オリジナルグッズが登場！映画のポスタービジュアルを使用したクリアファイル、主人公・織田照朝（間宮祥太朗）の大好物「モグチョコ」のキーボルダー、「おろち」のボールペンやフォンタブストラップなど、映画の世界観を堪能できる豊富なラインナップとなっている。

★チケットファイルセット 550円（税込）

★クリアしおりセット 550円（税込）

★ボールペン 1,100円（税込）

★モグチョコキーホルダー 950円（税込）

★トートバッグ 1,760円（税込）

★クリアファイル 440円（税込）

★キーチャーム（剣） 1,980円（税込）

★フォンタブストラップ 1,650円（税込）

★マスコットチャーム 1,980円（税込）

★販売サイト・店舗

下記取扱店舗で10月25日（金）より順次発売！

・全国の劇場（※一部劇場を除く）

・日テレ屋通販（日テレポシュレ：https://shop.ntv.co.jp/s/acmagame/）

他

◆「ACMA:GAME アクマゲーム」セガUFOキャッチャー限定グッズ

「ACMA:GAME アクマゲーム」のセガUFOキャッチャー限定グッズが、10月25日（金）より順次店舗に登場！物語のキーになる悪魔「ガド」「コルジァ」「エルヴァ」とAI「おろち」が、ぬいぐるみやクリアスタンドに。

★ぬいぐるみ“悪魔”

種類：全3種 サイズ：全長約10×7×15cm

★Mぬいぐるみ“ガド”

種類：全1種 サイズ：全長約15×12×22cm

★ぬいぐるみ“おろち”

種類：全3種 サイズ：全長約10×7×15cm

★クリアスタンド

種類：全9種 サイズ：全長約8×1×8cm

■番組概要

金曜ロードショー特別ドラマ 『ACMA:GAME アクマゲーム ワールドエンド』

10月25日（金）よる9時〜10時54分放送

◆出演者：間宮祥太朗 田中樹 古川琴音 竜星涼 嵐莉菜 田辺桃子 晃平 金子ノブアキ 志田未来 小澤征悦／ 吉川晃司

◆原作：『ACMA：GAME』原作：メーブ／作画：恵広史 （講談社「週刊少年マガジン」所載）

◆脚本：谷口純一郎 諸橋隼人 いずみ吉紘

◆音楽：菅野祐悟

◆チーフプロデューサー：松本京子

◆プロデューサー：岩崎広樹 藤村直人 大庭佑理（AX-ON） 本多繁勝（AX-ON）

◆演出：後藤庸介

◆VFX：デジタル・フロンティア

◆制作協力：日テレアックスオン

◆製作著作：日本テレビ

公式HP： https://www.ntv.co.jp/acmagame/kinro

公式X：https://x.com/ntv_acmagame

公式Instagram：https://www.instagram.com/ntv_acmagame

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ntv_acmagame

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■劇場版概要

『劇場版ACMA：GAME アクマゲーム 最後の鍵』

◆出演：間宮祥太朗 田中樹 古川琴音 竜星涼 嵐莉菜 金子ノブアキ 志田未来 小澤征悦 他

◆原作：『ACMA：GAME』原作：メーブ／作画：恵広史 （講談社「週刊少年マガジン」所載）

◆監督：佐藤東弥

◆脚本：いずみ吉紘 谷口純一郎

◆VFX：デジタル・フロンティア

◆製作幹事：日本テレビ放送網

◆制作プロダクション：日テレアックスオン

◆公開：10月25日（金）

◆配給：東宝

◆コピーライト：©2024劇場版『ACMA:GAME』製作委員会 ©メーブ・恵広史／講談社

◆撮影時期：2024年2月下旬〜4月中旬