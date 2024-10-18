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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日(木) 0:00 〜 2024年10月18日(金) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。

現在、軽量・コンパクト設計のためショルダーバッグやミニバンに簡単に収納できる「RIVER 3(230)」や最短56分で充電が完了し、X-Boost時2,000Wの高出力に対応したハイエンドモデル「DELTA 3 Plus」など、EcoFlow（エコフロー）のポータブル電源が多数お得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月18日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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持ち運び容易なソーラーパネル付き。EcoFlowの最新型ポータブル電源がお買い得！

EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 45W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600W）キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ 40,290円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 ソーラーパネル 60W 1枚セット230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600W）キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ 52,900円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlowの「RIVER 3」が35％オフの大特価で購入できるチャンス！

EcoFlow RIVER 3(230) ポータブル電源 230Wh容量 GaN採用 リン酸鉄リチウムイオン電池 30dB静音設計 UPS機能 軽量 AC(定格300W X-Boostで450W サージ600Ｗ）USB-A/C キャンプ アウトドア 停電対策 防災グッズ (エコフロー リバー3) 30,900円 Amazonで購入する PR PR

最大45％オフも。EcoFlowの「RIVER 2」が軒並みスーパープライスで登場！

EcoFlow ポータブル電源 RIVER 2 Pro 大容量 768Wh 急速充電 リン酸鉄リチウムイオン電池 液晶大画面 AC(定格800W サージ1600W X-Boostで1000W）/ USB-A/USB-C キャンプ 車中泊 アウトドア 防災グッズ 停電対策 節電 88,000円 （クーポンで45％オフ） Amazonで購入する PR PR

EcoFlow ポータブル電源 ソーラーパネルセット 太陽光発電セット ポータブル電源 RIVER2 Pro 片面 ソーラーパネル Gen2 160W 1枚 リン酸鉄リチウムイオン電池 大容量 6倍長寿命 768Wh キャンプ 車中泊 アウトドア 停電対策 防災グッズ 127,000円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlow ポータブル電源 ソーラーパネルセット RIVER2 Pro ソーラーパネル 110W 1枚 大容量 6倍長寿命 768Wh リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラー発電 BMS電池保護機能 キャンプ 車中泊 アウトドア 電力確保 停電対策 防災グッズ 蓄電 家庭用 非常時用 節電 117,400円 Amazonで購入する PR PR

長寿命バッテリー＆IP65等級のEcoFlowの「DELTA 3 Plus」をお得に買うなら、プライム感謝祭先行セールで！

EcoFlow DELTA 3 Plus ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W/X-Boost2000W) 長寿命10年 ソーラー入力1000W 拡張バッテリー対応(別売り) 10ミリ秒未満のUPS 三重の保護 運転 アプリ対応 ポータブル バッテリー キャンプ 節電対策 停電対策 防災グッズ 149,600円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlow DELTA 3 Plus 1024Wh ポータブル電源 220W ソーラーパネル 1枚 2点セット リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W/X-Boost2000W) 長寿命10年 高出力 ソーラーチャージャー ソーラーパネルGen2 折りたたみ式 IP68 TOPCon 高変換効率25% 停電対策 防災グッズ エコフロー 218,900円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlow DELTA 3 Plus1024Wh ポータブル電源 160W片面ソーラーパネル Gen2 1枚 2点セット リン酸鉄リチウムイオン 56分で100%充電 高出力AC(定格1500W / サージ3000W/X-Boost2000W) 長寿命10年 高出力 ソーラーチャージャー TOPCon単結晶 高変換効率25% IP68防水防塵 節電 停電対策 防災グッズ エコフロー 192,500円 Amazonで購入する PR PR

クーポン利用で50％オフも。EcoFlowの「DELTA 2」がお値打ち価格で登場！

EcoFlow DELTA 2ポータブル電源 1024Wh リン酸鉄リチウムイオン 業界屈指の爆速充電スピード 1.2時間フル充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大1900W) 15出力ポート 長寿命10年 アプリ対応 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 家庭用 蓄電池 ポータブル バッテリー 車中泊 アウトドア キャンプ 節電対策 停電対策 防災安全協会推奨 防災グッズ 143,000円 Amazonで購入する PR PR

EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 １枚1１0Wソーラーパネル セット リン酸鉄 大容量1024Wh 単結晶 高変換効率 折りたたみ式 IP68防水防塵 薄型 ソーラー充電器 家庭用 蓄電池 発電機 ポータブル バッテリー AC出力1500W 1000W 急速充電 1.2時間フル充電 アプリ対応 (サージ2250W) 車中泊 薄型（DELTA 2+110W） 171,600円 （クーポンで50％オフ） Amazonで購入する PR PR

EcoFlow ポータブル電源 DELTA 2 １枚160Wソーラーパネル セット リン酸鉄 大容量1024Wh AC出力1500W 1000W 急速充電 1.2時間フル充電 アプリ対応 (サージ2250W) ソーラーパネルGen2 160W 高出力 両面受光型 ソーラーチャージャー TOPCon単結晶 高変換効率25% 車中泊 薄型 コンパクト 停電対策 防災安全協会推奨 防災グッズ 190,300円 （クーポンで50％オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞EcoFlowのお得なポータブル電源一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」