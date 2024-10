堂珍嘉邦

堂珍嘉邦(CHEMISTRY)が、3年ぶりのニューシングル「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」音源の初オンエアが決定した。2024年10月21日FM802「on-air with TACTY IN THE MORNING」9時台にて、「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」ラジオ初解禁。

「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」は、在阪のインストルゥメンタルアーティスト“speedometer.”が手がけた楽曲。また、10月25日より各サブスクリプションサービスで「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」先行配信も決定。いち早く新曲を聴ける事となる。

そして、12月にはオフィシャルファンクラブ“Drunkboat”向けのイベントも準備中との事。またライフワークとして出演してきた『LIVE in the DARK』も来年の開催予定はないという事も発表。12月の福岡・東京(東京公演はSOLD OUT)の4公演を行う。番組:「on-air with TACTY IN THE MORNING」DJ:大抜卓人HP:https://funky802.com/tacty/ 【CD】「BETWEEN SLEEP AND AWAKE」 https://UZU.lnk.to/00003 【CD通常盤+Blu-ray】「BETWEEN SLEEP AND AWAKE (初回生産限定盤) 」 https://UZU.lnk.to/00004 【CD+Blu-ray】『堂珍嘉邦 LIVE 2024 ”Billboard LIVE” at OSAKA』 https://UZU.lnk.to/00005各配信サービス一覧https://dohchin.lnk.to/BETWEEN-SLEEP-AND-AWAKE-20241025

堂珍嘉邦 公演

『堂珍嘉邦 LIVE 2024“Now What Can I see ? 〜Drunk Garden〜” 』2024年11月9日(土) 日本橋三井ホール 16:30 開場 / 17:30 開演 2024年11月10日(日) 日本橋三井ホール 15:30 開場 / 16:30 開演 指定席 7500円(税込) ※ご入場時、別途ドリンク代が必要です ※未就学児入場不可 ※再入場不可※公演会場内の映像・写真が公開される場合があります チケット発売中! https://eplus.jp/sf/word/0000050597#【info】DISK GARAGE