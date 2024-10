『アリス・イン・ワンダーランド』のミア・ワシコウスカ演じる教師が指導する“最新の健康法”と、それに心酔していく生徒たちを描くスリラー『クラブゼロ』が12月6日より公開。異様な食事風景を切り取った本編映像が解禁された。

新任の教師ノヴァク(ミア・ワシコウスカ)が教えてくれるのは、彼女が「意識的な食事」と呼ぶ“食べない”健康法。身体にもメンタルにもよく、環境保護にもなるなどメリットだらけだという。

解禁された本編映像は、ノヴァクの教えに納得し、その食事方法を実践する生徒たちの姿を切り取っている。

学校の食堂でテーブルを囲む彼らは、美味しそうなランチプレートを前に、一見普通に食事しているように見える。しかし彼らは食べ物をナイフで小さく切り刻むばかりで、たまにその一かけらを口元に運んだかと思えば、食べずにそっと皿に戻すのだ。そのたびに彼らは互いを監視するように見つめ合い、食べてもいないのに「おいしい」「これ食べた?」などと言い合うのである。校長先生が彼らに声を掛けるが、その異様な食事には気付いていない。よく見て、食べてないよ……!

『クラブゼロ』

12月6日(金)より、新宿武蔵野館ほか全国公開

(C) COOP99, CLUB ZERO LTD., ESSENTIAL FILMS, PARISIENNE DE PRODUCTION, PALOMA PRODUCTIONS, BRITISH

BROADCASTING CORPORATION, ARTE FRANCE CINÉMA 2023