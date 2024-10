丸竹夷の1stシングル「はむはむGX」のオフィシャルビデオ(文化祭Ver.)が、YouTubeにて公開された。

本映像は、本人たちが通う高校の文化祭の、体育館での演奏シーン、バックステージ、オフショットなどから編集され、彼女たちの魅了が最大限に詰まった映像となっている。

なお、丸竹夷は12月22日に地元京都・京都MUSE、12月23日東京・渋谷 CHELSEA HOTELで行われる初めてのワンマンツアー『丸竹夷 LIVE TOUR 2024 ~Go to the GALAXY~』を開催。9月に店舗限定でリリースされた『はむはむGX』100円CDもタワーレコード京都店、タワーレコード渋谷店、ヴィレッジヴァンガード渋谷本店、ヴィレッジヴァンガード新京極にて販売中。数量限定となり、購入特典のメンバー直筆サイン入りポストカード(店舗別絵柄)が配布終了している店舗も出てきているため、早めに取扱店舗店頭へ。

(文=リアルサウンド編集部)