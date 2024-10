Mrs. GREEN APPLEが今週末、ライブ映像作品『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』を一度限りのYouTubeプレミア公開することが発表となった。両タイトルは2024年1月12日にライブBlu-ray / DVDとして同時リリースされたもの。『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月19日(土)12:00から、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月20日(日)12:00から、アーカイブには残らない一度限りのYouTubeプレミア公開となる。

■ライブ映像作品YouTubeプレミア公開

▼『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』

10月19日(土)12:00〜 プレミア公開







▼<ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”>

Opening

Viking

アウフヘーベン

CHEERS

私は最強

VIP

Blizzard

Hug

私

StaRt

ニュー・マイ・ノーマル

Loneliness

インフェルノ

Love me, Love you

HeLLo

ダンスホール

Folktale

norn

鯨の唄

青と夏

Magic

Soranji

ケセラセラ

-Encore-

Feeling



▼『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』

10月20日(日)12:00〜 プレミア公開







▼<DOME LIVE 2023 “Atlantis”>

Opening

ANTENNA

Speaking

サママ・フェスティバル!

アンラブレス

アボイドノート

Love me, Love you

umbrella

Soranji

青と夏

ロマンチシズム

フロリジナル

BFF

僕のこと (Atlantis ver.)

私は最強

Loneliness

絶世生物

ダンスホール

Magic

-Encore-我逢人(がほうじん)

庶幾の唄

ケセラセラ

■Blu-ray / DVD『The White Lounge in CINEMA』

2024年12月27日(金)発売

予約リンク:https://lnk.to/TWLinCinema





【初回限定BOX (Blu-ray + GOODS)】

UPXH-29069 \14,300(tax in)

【初回限定BOX (2DVD + GOODS)】

UPBH-29101 \13,750(tax in)

▼GOODS

・ミニショルダーバッグ inspired by "The White Lounge"

・ハットキーホルダー inspired by "The White Lounge"

・カップ & ソーサー inspired by "Coffee"

・ピンズ & 宝石箱 inspired by "ニュー・マイ・ノーマル"

※LPサイズ スクエアフォトブック(44P)

※TV型フォトフレーム&フォトカードセット(10枚)





【通常盤 (Blu-ray)】

UPXH-20142 \6,380(tax in)

【通常盤 (2DVD)】

UPBH-20328/9 \5,830(tax in)



▼収録内容

Opening

#1 マスカレイド

The White Lounge

#2 水と影

Folktale

#3 手紙(過去との会話)

君を知らない

ダンスホール

#4 反射

ツキマシテハ

#5 愛という種

Coffee

ニュー・マイ・ノーマル

PARTY

#6 青さのカケラ

春愁

Just a Friend

Attitude

#7 虚構と虚無

Feeling

ケセラセラ

Soranji

#8 僕の⼀部

The White Lounge -reprise-

#9 終わりの始まり

フロリジナル



●特典映像

・Documentary -- Episode 6 “The White Lounge”

・初日公開記念舞台挨拶/大ヒット御礼舞台挨拶

・特報30秒 / 予告30秒 / 予告60秒







●チェーン別オリジナル特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE:アクリルキーホルダー(ライブ写真使用)

・Amazon.co.jp:トートバッグ(ロゴ使用)

・HMV全店(オンライン含む/一部店舗除く) :コットンミニサコッシュ(ロゴ使用)

・セブンネットショッピング:布ポーチ(ロゴ使用)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く) :オリジナルトランプ(ライブ写真使用)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/TSUTAYAオンラインショッピング:ポストカード(2025年カレンダー仕様) (ライブ写真使用)

・楽天ブックス:スマホショルダー(ロゴ使用)

・応援店:オリジナルステッカー(ライブ写真使用)



■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』

公開日:2024年9月13日(金)

公開劇場:丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

主演:Mrs. GREEN APPLE (大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架)

Planner and General Producer:大森元貴

Director:井上和行

General Director:ウォーリー木下

General Creative Director:大田高彰

公式サイト:http://thewhitelounge-movie.jp/

公式X:@twl_movie

公式TikTok:@twl_movie

Ⓒ 2024 “Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA” Film Partners



▼ストーリー

白い服とマスカレードマスクをした人々が白いラウンジをゆっくりと行き交う中、白いハットを被った男(大森元貴)が、このラウンジへと迷い込む。男はそこでの人々を眺め、不安と希望が入り混じりながら告げる。

「ドアを開けたら何かが変わるのか」──今を生きる あなたの感情に問いかける 9つの物語が幕を上げる。









■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』入場者プレゼント“スペシャルクリアカード”

▼配布期間

・第1弾 9月13日(金)〜9月19日(木)

・第2弾 9月20日(金)〜

サイズ:W55mm×H85mm

※劇場により数に限りがございます。

※お1人様1回のご鑑賞につき1枚の配布となります。

※配布期間内でもなくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

※特典は非売品です。転売、内容の複写・複製などの行為は一切禁止となります。





▲第一弾スペシャルクリアカード ▲第一弾スペシャルクリアカード



▲第二弾スペシャルクリアカード ▲第二弾スペシャルクリアカード

■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』オリジナルグッズ/パンフレット

※劇場により数に限りがございます。

※品切れの際はご容赦ください。

※商品によって購入個数制限を設けさせていただきます。

※一部上映劇場では取り扱いのない場合がございます。

※通販サイトでの販売も予定しております(一部商品除く)。

※通販サイトは受注生産とさせていただきます。

※詳細は映画公式HPよりご確認ください。





▲映画オリジナルグッズ ▲映画オリジナルグッズ



▲パンフレット表紙 ▲パンフレット表紙

■劇場用パンフレット

サイズ:A4横 (210mm×297mm)/48ページ/網代綴じ

2,500円 (税抜価格2,273円)

▼掲載内容

・各楽曲ごとのライブフォト (全16曲+カーテンコール)

・メンバー鼎談 (大森元貴×若井滉斗×藤澤涼架)

・Planner and General Producer:大森元貴 ソロインタビュー

・スタッフコメント

■定期公演<Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”>

10月05日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月06日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

10月09日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月10日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月15日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月16日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月30日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

10月31日(木) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

【追加公演】

11月19日(火) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

11月20日(水) 神奈川・Kアリーナ横浜

open17:30 / start19:00

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼チケット

・Ringo Jamシート:20,000円(税込) ※特典付き

・SS指定:15,000円(税込) ※特典付き

・S指定:12,800円(税込)

・着席指定:12,800円(税込)

■Mrs. GREEN APPLEクリスマスケーキ4号









標準価格:4,310円税込(3,991円税抜)

商品サイズ:(約)直径13.0僉濆發5.3

▼予約日程

店頭受取予約:9/17(火)〜12/15(日)18:00

ローソンアプリ予約:9/17(火)〜12/12(木)

※数量限定となります。予約期間内であっても、予定数量に達し次第、受付を終了いたします。ご了承ください。

お受取り日:12/19(木)〜12/25(水)

※各日14:00以降となります。

▼注意事項

※ピック・フィルムは食べられません。

※フィルムはケーキに巻いた状態でお渡しします。

※ピックはお客様に飾り付けていただく仕様です。

※ナチュラルローソンでは取扱いしておりません。

https://www.lawson.co.jp/lab/campaign/mrsgreenapple/

『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は、自身最大規模のアリーナツアー<Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”>よりさいたまスーパーアリーナ公演2日目の模様を完全収録したもの。一方の『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は、自身初のドームライブ<Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”>より埼玉・ベルーナドーム2日目の模様を完全収録したものだ。