2025年1月11日(土) 日本武道館open17:00 / start18:002025年1月12日(日) 日本武道館open16:00 / start17:00▼チケット指定席：7,700円（税込）※3歳以上有料【最速先行受付】受付期間：〜10月27日(日)23:59受付URL：https://eplus.jp/zoku-hikikomoridemo_saisoku/受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）発券方法：e+スマチケのみ受付枚数：1公演につきお1人様4枚まで※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。（問）サンライズプロモーション東京 0570-00-3337

■約5年ぶりオリジナルソロアルバム『世会色ユニバース』



2024年12月25日（水）発売発売元：A-Sketch[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127※ジャケットイラスト：茶々ごま●初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容▼DISC 101. [Killing time]02. 神様の遺伝子03. 悔やむと書いてミライ04. トロイア05. オーダーメイド （TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ）06. 成れの果てのグリフ07. 空腹08. カラスとうさぎ09. おとといきやがれ10. 禁じられた果実11. クロスワードパズル12. 心恋花火 （Amazon プライム・ビデオ CMソング）13. ウィッチハント・アンドゥ14. エグゼキューション15. 最果てのユニバース16. [Impermanence of all things]17. 栞 （映画『君が落とした青空』主題歌）▼DISC 201. 最終宣告 （『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング）02. ラットキング03. アンダーコントロール04. 携帯恋話05. バニーボイラー06. 音楽を恨んでいる07. 二千五百万分の一 （TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ）08. [Passphrase]09. 神様の言うとおり10. 嘘ラック11. 逃避行12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ13. 失意のエチュード14. 一生不幸でかまわない15. 忘れていいよ16. [Submerged city]17. ひともどき●初回限定盤A：1CD収録内容01. モザイクロール02. マトリョシカ03. カミサマネジマキ04. バビロン05. ロストワンの号哭06. 脱獄07. ゴーストルール08. 六兆年と⼀夜物語09. 命に嫌われている。-Band Arrange ver.-参加ミュージシャン：Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス10. CQCQ -Band Arrange ver.-参加ミュージシャン：Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大●初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」「ひきこもりでもライブがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」＜Director's cut ver. ＆ Making Movie＞01. OPENING02. 栞03. 悔やむと書いてミライ04. ジグソーパズル05. 携帯恋話06. 心恋花火07. サクリファイス08. 水彩銀河のクロニクル09. ENDING10. Making Movie●アルバム封入特典（初回プレス分：全形態共通）「ファンミーティング＆アコースティックライブ」シリアルコード抽選券●店舗別オリジナル特典・アニメイト：缶バッジ「カラスとうさぎ」+「リアルミート＆グリート」抽選シリアルコード・Amazon.co.jp：A5 ミニクリアファイル・タワーレコード：B3ポスター（実写ver.）・楽天ブックス：缶バッジ「世会色ユニバース」 ※オリジナルデザイン仕様の特装箱でお届け・セブンネットショッピング：缶バッジ「心恋花火」・まふまーと：アクリルキーホルダー※イラスト：茶々ごま