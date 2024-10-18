まふまふ、2年半ぶり復活ワンマンライブを日本武道館にて2025年1月2DAYS開催
まふまふが2025年1月11日(土)および12日(日)の2日間、日本武道館にて2年半ぶりのワンマンライブ＜続・ひきこもりでもLIVEがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2025@日本武道館〜「輪廻」＞を開催することが発表となった。
◆まふまふ 画像 / 動画
これは本日10月18日に実施されたYouTubeライブ配信にてアナウンスされたもの。ワンマンライブは2022年6月の東京ドーム以来となる。この発表と同時にチケットの先行受付がスタートした。イープラス最速受付は10月27日(日)23時59分まで。
■＜続・ひきこもりでもLIVEがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2025@日本武道館〜「輪廻」＞
open17:00 / start18:00
2025年1月12日(日) 日本武道館
open16:00 / start17:00
▼チケット
指定席：7,700円（税込）
※3歳以上有料
【最速先行受付】
受付期間：〜10月27日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/zoku-hikikomoridemo_saisoku/
受付方法：抽選（受付期間内にお申込みください）
発券方法：e+スマチケのみ
受付枚数：1公演につきお1人様4枚まで
※同行者を含むご来場者全員のe+会員登録(無料)が必要となります。
（問）サンライズプロモーション東京 0570-00-3337
■約5年ぶりオリジナルソロアルバム『世会色ユニバース』
発売元：A-Sketch
[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付
[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付
[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127
※ジャケットイラスト：茶々ごま
●初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤：２CD収録内容
▼DISC 1
01. [Killing time]
02. 神様の遺伝子
03. 悔やむと書いてミライ
04. トロイア
05. オーダーメイド （TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ）
06. 成れの果てのグリフ
07. 空腹
08. カラスとうさぎ
09. おとといきやがれ
10. 禁じられた果実
11. クロスワードパズル
12. 心恋花火 （Amazon プライム・ビデオ CMソング）
13. ウィッチハント・アンドゥ
14. エグゼキューション
15. 最果てのユニバース
16. [Impermanence of all things]
17. 栞 （映画『君が落とした青空』主題歌）
▼DISC 2
01. 最終宣告 （『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング）
02. ラットキング
03. アンダーコントロール
04. 携帯恋話
05. バニーボイラー
06. 音楽を恨んでいる
07. 二千五百万分の一 （TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ）
08. [Passphrase]
09. 神様の言うとおり
10. 嘘ラック
11. 逃避行
12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ
13. 失意のエチュード
14. 一生不幸でかまわない
15. 忘れていいよ
16. [Submerged city]
17. ひともどき
●初回限定盤A：1CD収録内容
01. モザイクロール
02. マトリョシカ
03. カミサマネジマキ
04. バビロン
05. ロストワンの号哭
06. 脱獄
07. ゴーストルール
08. 六兆年と⼀夜物語
09. 命に嫌われている。-Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス
10. CQCQ -Band Arrange ver.-
参加ミュージシャン：Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大
●初回限定盤B：DVD / Blu-ray収録内容
「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」
「ひきこもりでもライブがしたい！〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」
＜Director's cut ver. ＆ Making Movie＞
01. OPENING
02. 栞
03. 悔やむと書いてミライ
04. ジグソーパズル
05. 携帯恋話
06. 心恋花火
07. サクリファイス
08. 水彩銀河のクロニクル
09. ENDING
10. Making Movie
●アルバム封入特典（初回プレス分：全形態共通）
「ファンミーティング＆アコースティックライブ」シリアルコード抽選券
●店舗別オリジナル特典
・アニメイト：缶バッジ「カラスとうさぎ」+「リアルミート＆グリート」抽選シリアルコード
・Amazon.co.jp：A5 ミニクリアファイル
・タワーレコード：B3ポスター（実写ver.）
・楽天ブックス：缶バッジ「世会色ユニバース」 ※オリジナルデザイン仕様の特装箱でお届け
・セブンネットショッピング：缶バッジ「心恋花火」
・まふまーと：アクリルキーホルダー
※イラスト：茶々ごま
■CD購入者限定イベント『ファンミーティング＆アコースティックライブ』
日程：2025年4月13日(日)
開場17:00 / 開演18:00 / 終演19:30〜20:00予定
会場：大阪国際会議場（グランキューブ大阪）メインホール
価格：5,500円（税込）
▼東京
日程：2025年4月20日(日)
開場16:00 / 開演17:00 / 終演18:30〜19:00予定
会場：立川ステージガーデン
価格：5,500円（税込）
●チケット
申込期間：2024年12月25日(水)18:00〜2025年1月13日(月・祝)23:59
当選発表：2025年1月23日(木)より順次通知予定
入金期間：CDに封入されるシリアルコード付き応募チラシをご確認ください。
関連リンク
◆アルバム『世会色ユニバース』特設サイト
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