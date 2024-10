ナンガの日本限定ダウンジャケットが今年も登場。メイド・イン・ジャパンの本格アウターは見逃し厳禁！

ウインターアクティビティを愛する人々のために、今年もNANGA(ナンガ)の極暖ダウンジャケットのジャパンリミテッドモデル2型がラインナップしました。

滋賀県の名峰から名を借りた「IBUKI(イブキ)」と「MIKAMI(ミカミ)」シリーズの新作「AURORA TEX DOWN JACKET IBUKI(MEN)」(6万1600円)、「AURORA TEX LIGHT DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」(9万3500円)、「AURORA TEX LIGHT STAND COLLAR DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」(9万1300円)の、ブランドの技術をつぎ込んだ3アイテムなら、極寒の雪山でも暖かく快適に過ごせます。

どっしりと構える「伊吹⼭」の名を冠した「AURORA TEX DOWN JACKET IBUKI(MEN)」は、長く愛されてきたNANGAの定番モデル「オーロラダウンジャケット」のアップグレードモデル。

「オーロラテックスダウンジャケット」と同じ量のダウンを使用しつつ、脇腹部分にも筒状のダウンキルトを設け、さらに内側と外側のステッチを変えることで⾐類内の隙間を削減。この構造によって密着性が増し、保温力がアップしています。

▲「AURORA TEX DOWN JACKET IBUKI(MEN)」

表生地には耐水圧20000mmという優れた防水性能と6000g/m2/24hrsの透湿性を持つNANGA独自開発ファブリック「オーロラテックス」を採用し、水濡れを防ぎつつウェア内をドライで快適な着心地に保ちます。フロントには止水ファスナーを採用。袖口と裾は絞って冷気の侵入を防ぐことができ、高めのフードとネックが首周りを温めます。

厳しい寒さにも耐える高い機能性ながら洗練されたスタイリッシュなデザインで、タウンにも馴染む一枚です。カラーは定番のブラックとグレーに加えて、今シーズンの新色・ミドルブラウンの3色展開。

近江富⼠と呼ばれる「三上山」の名を冠した限定ダウンジャケット「MIKAMI」は、“着る寝袋”をコンセプトとし、NANGAの技術を結集したフラッグシップモデル。

▲「AURORA TEX LIGHT DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」

メンズは「AURORA TEX LIGHT DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」と「AURORA TEX LIGHT STAND COLLAR DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」の2モデルをラインナップしています。

表生地には耐水圧20394mm、浸透性24116m2/24hrsの防水透湿素材「オーロラテックスライト」を採用。NANGAが長年手掛けてきたスリーピングバッグのボックスキルト構造を使用し、860FPの高品質羽毛のポーランド産グースダウンを180g封入した究極の軽量極暖モデルで、スノーアクティビティや⾼⼭登⼭も楽しめます。

▲「AURORA TEX LIGHT STAND COLLAR DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」

⾸元のサイドジップを開くとメッシュの襟になるつくりで、デザインの変化を楽しめるとともにベンチレーションとしても機能。袖⼝のベルクロや裾のドローコードなどでフィット感も素早く調節できます。「AURORA TEX LIGHT STAND COLLAR DOWN JACKET MIKAMI(MEN)」はフード無し、スタンドカラータイプです。

高い機能性とデザイン性を両立したジャパンメイドの限定ダウンジャケット「IBUKI」は10⽉4⽇より、「MIKAMI」は10⽉18⽇より発売です。

