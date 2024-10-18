ÌîÂôÄ¾»Ò¡¡6·î¤ËÊÆ¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤ÎÎ¥º§À®Î©¤â¡Ä½ñÎà¼èÆÀ¤ÇÆñ¹Ò¡Ö¤ªÌò½ê¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÎä¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌîÂôÄ¾»Ò¡Ê61¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Î¥º§¼êÂ³¤¤Ç¡Ö¤ªÌò½ê¡×¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂô¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ë93Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¤ÎÎ¥º§¤¬À®Î©¡£º£¸å¡È¥È¥é¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¤ÎÎø¿Í¤ÈºÆº§¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ·ëº§¤Î¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÆüËÜÂ¦¤Ë¤âÎ¥º§ÆÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌîÂô¡£
¡¡¡ÖÎ¥º§ÆÏ¤Î»æ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÎ¥º§¤Î¾ÚÌÀ½ñ¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¥³¥Ô¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ê¤ÉÂ·¤¨¤ÆÎÎ»ö´Û¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¡¢Î¥º§¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÏÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤«¤é¤¦¤Á¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢²ò·è¡¢¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë½ñÎà¤Ç¤Ï¤À¤á¤Ç¡¢ºÛÈ½½ê¤ËÎ¥º§È½·èÆ¥ËÜ¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Æ¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡£»ä¤¿¤Á¤¬Î¥º§¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿ºÛÈ½½ê¤¬¡¢¼Ö¤Ç¤¦¤Á¤«¤é40¡Á50Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤º¹Ô¤¯¤Î¤¬¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¡£º£Æü¤Ï¥Ð¥¤¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼Ö¤òÁö¤é¤»¡¢¤½¤ÎºÛÈ½½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÙæ¤á¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¥º§¤Î½ñÎà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼(ÌµÎÁ¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í)¤Ë²¿²ó¤«¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤âÍè¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤È¡¢º£·î¤Î£·Æü¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï1:00¤ÇÊÄ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤ÆÄ¥¤ê»æ¤¬¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ(Ãå¤¤¤¿¤Î2:30)¡×¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÁ´¤¯²¿¤â¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤¿50Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÍâÆü¤ËºÆ¤Ó½Ð¸þ¤¤¤¡ÖÌµ»ö¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡£¤è¤¦¤ä¤¯½çÈÖÍè¤Æ¤â¡¢°ì¤Ä¤À¤±¼ÁÌä¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤È¾å¤Î³¬¤Î¥Ø¥ë¥×¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Þ¤¿Á÷¤é¤ì¤ë¡×¾õ¶·¤Ë¡£Ä¹¤¤Îó¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤â¼«ÎÏ¤ÇÍÑ»æ½ñ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿½çÈÖÂÔ¤Ä¡£½çÈÖÍè¤Æ¤½¤Î½ñÎàÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡¢¤Ï¤¤¡¢¤³¤ì¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¤È¡¢¤â¤¦°ìËç¤ÎÍÑ»æ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¡¢¡¢¤â¤¦¥ª¥Õ¥£¥¹ÊÄ¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤â¤¦°ìËç¤Î»æ½ñ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Éô¤³¤ÎÉõÅû¤ËÆþ¤ì¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤È¤¤¤Æ¤Í¡¢¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤½¤Î¤â¤¦°ìËç¤â½ñ¤¤¤Æ¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌîÂô¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹ÊÄ¤Þ¤ë¤«¤é¡¢¤Æ¡¢¤Þ¤À15Ê¬¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤·¤¤¤¤¤¤¡£¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼ÁÌäÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ªÌò½ê¤Æ¡¢¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤ÆÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÎä¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¢¡¢¡¢¤â¡¢¤³¤ìÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â¡¢¤¿¤Ö¤óÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ç¤â¡£º£Æü»ä¤¬Äó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Äó½Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Å¾40Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤ÈÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£