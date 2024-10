ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜 13:00〜13:55)。10月12日(土)の放送は宮本浩次さんが登場。10月1日(火)に配信リリースした新曲「close your eyes」について語りました。

ジョージ・ウィリアムズ、宮本浩次さん、安田レイ



----------------------------------------------------

10月12日放送分より(radiko.jpのタイムフリー) http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7118

聴取期限 2024年10月20日(日) AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

――新曲「close your eyes」は、ニュース番組「news23」(TBS系)のエンディングテーマに起用されていますが、どんなことをイメージして作ったのですか?宮本:実は私、この番組が好きなんです。キャスターの方がちゃんと意志を持ったニュース番組だなと感じて、“1日の締め”というか、寝る前に観るのが習慣なんです。そんな大好きな番組のエンディングテーマをまさか自分が歌うというのは、結構な緊張がありました。――レコーディングでは、どんなことを意識しましたか?宮本:ここ最近、自分の部屋というか作業する場所で自分の歌を録音するようにしていて、この曲もそこで何度も何度も歌いました。歌詞も、まず「close your eyes」というニュース番組に向けてつけたタイトルがあって、そこからバーッと歌詞を作り、歌いながら“ここは違うかな”って(歌詞を変えては)何度も歌って……。――何回ぐらい歌い直したのですか?宮本:いやぁ……数えていないですけど相当だと思いますよ。200回前後は歌っていると思います。例えば“close your eyes♪”という部分は、メロディが気に入らなくて何度も歌いましたね。次回10月19日(土)の放送は、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEの海沼流星(かいぬま・りゅうせい)さんと砂田将宏(すなだ・まさひろ)さんをゲストに迎えてお届けします。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00〜13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ