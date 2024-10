濃厚な魚介豚骨スープが絶品の人気店「銀座 朧月」が移転オープン！ 魅力的な限定メニューも要チェック（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座駅近くに移転オープンした、行列必至の人気ラーメン店「銀座 朧月」。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

銀座 朧月(東京・銀座)

濃厚つけ麺 写真:お店から

2024年9月、銀座駅から徒歩3分ほどの場所に「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出された行列のできる人気ラーメン店「銀座 朧月」が移転オープンしました。店主の柳沼英次氏は和食を中心に十数年飲食業界で経験を積み、個人的に好きだったラーメンを食べ歩きしているとき、その奥深さに引かれてラーメン屋を開業しようと考えたそう。当時つけ麺ブームだったこともあり、独自に改良を重ねて作り出した濃厚魚介豚骨スープで味わうつけ麺は、瞬く間に人気となりました。以前柳沼氏が銀座で居酒屋を営業していた時期があり、土地勘もあったため「せっかく店を出すなら銀座で勝負したい」と思い銀座に出店。出店してから15年目を迎えましたが、お店のあったビルの老朽化に伴い、以前の場所からも近い場所に移転となりました。

和の雰囲気漂う外観 出典:xbit044さん

新店舗は、一見小料理屋のような雰囲気で、天井も高く広く感じる空間。ラーメン屋とは思えないお洒落な店内には、すっきりとしたカウンターに客席は8席です。

特製つけ麺 写真:お店から

おすすめは定番の「濃厚つけ麺」1,100円に贅沢なトッピングが付いた「特製つけ麺」1,400円。オープン当初銀座という立地を考え、女性客も食べやすい味にしようと、豚骨と魚介のバランスを何度も試行錯誤して作り上げたという上品なつけ麺です。コシのあるモチモチ麺と濃厚なつけ汁のバランスは秀逸で、炙ってから盛り付けられるチャーシューの香ばしさや肉の旨みもたまりません。途中で卓上の調味料で味変するのも、おすすめの食べ方。最後のスープ割には三つ葉と柚子が入り、香りも良くスッキリとした後味で飲み干す人が多いそうです。つけ麺は、通常は麺の量が200gですが、同一料金で大盛り(300g)に変更可能。

中華そば 写真:お店から

他にも三河屋製麺の手打ちちぢれ麺とスッキリした煮干しの清湯スープが開店当初から人気の「中華そば」950円や、あっさり煮干しスープに3種類のチャーシューをたっぷりのせた「チャーシュー麺」1,300円を用意。ご飯ものには本日のご飯として「ミニローストポーク丼」400円などが登場します。

塩つけ麺 出典:nana_555さん

期間限定で四季折々のメニューを提供するのも同店の魅力。正月には「鯛出汁らーめん」、春には「貝だし塩らーめん」、夏には「カレーつけ麺」や「塩つけ麺」、秋には「中華そば極み(和歌山湯浅醤油使用)」、冬には「味噌つけ麺、濃厚味噌らーめん」と季節を感じる一杯も見逃せません。現在はニボラーに人気の「濃厚煮干しつけ麺」1,200円と、数種類の塩と煮干し、野菜、豚肉を煮込んだスープでブレンドした「塩つけ麺」1,200円を提供中。他にも試作して良いものができたら気まぐれで販売するそうなので、そちらも楽しみですね。

移転しても変わらぬ味とクオリティーで連日行列ができている「銀座 朧月」。訪問の際は時間に余裕を持っておでかけください。

食べログレビュアーのコメント

特製つけ麺(並) 出典:オールバックGOGOGOさん

『 ︎特製つけ麺(並)

・豚バラチャーシュー

・ピンクチャーシュー

・味玉

・かいわれ

・ナルト

・海苔

︎メンマ

魚介系、動物系のいわゆるダブルスープのつけ麺になります、

やはり、この濃厚なスープ、この味ですよね。

このトロみが堪りません。まさに癖になる味です

スープ☆

魚介系、動物系のダブルスープ

麺☆

中太ストレート麺になります、この濃厚スープに負けない味で良く絡み合います

具材☆

炙り焼豚、レアチャーシュー、味玉、カイワレ、ナルト、海苔

この見た目良しのシンプルなつけ麺、やはりとても美味しいです。

この代名詞ともいえる、濃厚魚介豚骨スープ、

すっかりファンです。良いお店ですね』(オールバックGOGOGOさん)

辛つけ麺 出典:へべれけ商社マンさん

『辛つけ麺(1,100円)にネギ(150円)と炙りチャーシュー(200円)を注文。

ここのつけ麺は、コクと旨味が半端ないが、甘味と爽やかな酸味が程よく加わっていて重くなりすぎない(胃もたれ感が全くない)ので大好き。コクと旨味は、長時間煮込んだ鶏足や豚ゲンコツから取り出した濃厚なエキスとコラーゲン、そして昆布・節系(鰹鯖)からの繊細な風味で表現していて絶妙なバランスに仕上げていて超〜美味しいです!

そして、この濃厚漬け汁を支える三河屋製麺の小麦の芳醇な香りと味を楽しめるコシの強い極太麺が堪らんのです!』(へべれけ商社マンさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆銀座 朧月住所 : 東京都中央区銀座6-4-13 浅黄ビル 1FTEL : 050-5594-5338

文:佐藤明日香

The post 濃厚な魚介豚骨スープが絶品の人気店「銀座 朧月」が移転オープン! 魅力的な限定メニューも要チェック(東京・銀座) first appeared on 食べログマガジン.