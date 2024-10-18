¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¢½ÐÀî¡õÈÓÈø¤é¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¡È»¨³Ø¡É¤ò¿³ºº¡Ö¤³¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ù¡ÊÁ°11¡§00¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡»×¤ï¤º¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡Ö»¨³Ø¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¿·´ë²è¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¶¥Ä¥¬¥¯¡×¤Ï¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à½ÐÀî¡×¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÈÓÈø¡×¤¬»¨³Ø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»¨³Ø¤¬¤è¤ê¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Î¿´¤Ë¡É¥¶¥¯¤Ã¡É¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÂçÀ¾¤ò¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à½ÐÀî¡×¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÈÓÈø¡×¤Ë»³ºê¥±¥¤¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¡Êµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ë¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Êµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡Ë¤Î6¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ·è¤ÏÁ´Éô¤Ç3²óÀï¡£Àè¹¶¸å¹¶¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3¤Ä¤º¤Ä»¨³Ø¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¡È¸À¤¤¤¿¤¤¡É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡£¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤ÈÀ¼¤¬¡»¡»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿å¤¬Ç®¤¤¤«Îä¤¿¤¤¤«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»¨³Ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë»¨³Ø¤Ë¡Ö¤³¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÀ¾¤Ë¡È¸À¤¤¤¿¤¤¡É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£½ÐÀî¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ó¿È¤Î»¨³Ø¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÀ¾¤Î½ã¿è¤Ê¡Ö¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢°ìÆ±Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡»×¤ï¤º¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¡Ö»¨³Ø¡×¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¿·´ë²è¡Ö¥¶¥¯¥¶¥¯¥¶¥Ä¥¬¥¯¡×¤Ï¡¢½ÐÀîÅ¯Ï¯Î¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à½ÐÀî¡×¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÈÓÈø¡×¤¬»¨³Ø¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»¨³Ø¤¬¤è¤ê¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Î¿´¤Ë¡É¥¶¥¯¤Ã¡É¤È»É¤µ¤Ã¤¿¤«¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡ÂÐ·è¤ÏÁ´Éô¤Ç3²óÀï¡£Àè¹¶¸å¹¶¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3¤Ä¤º¤Ä»¨³Ø¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¿³ºº°÷¥²¥¹¥È¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¡È¸À¤¤¤¿¤¤¡É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¡£¡Ö¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¦¤ÈÀ¼¤¬¡»¡»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿å¤¬Ç®¤¤¤«Îä¤¿¤¤¤«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤ë¡×¤Ê¤É»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë»¨³Ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë»¨³Ø¤Ë¡Ö¤³¤ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ÏÂçÀ¾¤Ë¡È¸À¤¤¤¿¤¤¡É¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤ÏÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤Ë¡£½ÐÀî¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤ó¿È¤Î»¨³Ø¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÀ¾¤Î½ã¿è¤Ê¡Ö¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¡¢°ìÆ±Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤«¡£