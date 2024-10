Ken Yokoyamaが10月16日、90sパンクカバーアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』をリリースした。2024年1月リリースの8thフルアルバム『Indian Burn』に続く、自身8.5枚目のアルバムであり、Ken Yokoyamaとしては初のカバーアルバムとなるものだ。“90sパンクカバーアルバム”というコンセプトを思いついたのは2023年夏頃だったという。横山健自身が10代のときに触れた'80年代パンクバンドによる初期パンクバンドカバーアルバム(THE STAR CLUB『GOD SAVES THE PUNK ROCK』)に深い意義を感じたこと。また、国内バンド活況の現代だが、そのルーツとなる洋楽にリーチしづらい状況にあること。これらは90sパンクカバーアルバム制作の原動力になったと共に、横山健のパンクロックに対する恩返しの意味も随所に感じられる仕上がりだ。



▲横山健 (G&Vo) ▲横山健 (G&Vo)



▲南英紀 (G) ▲南英紀 (G)



▲Jun Gray (B) ▲Jun Gray (B)



▲松本”EKKUN”英二 (Dr) ▲松本”EKKUN”英二 (Dr)

■8.5thアルバム『The Golden Age Of Punk Rock』



2024年10月16日(水)発売

【通常盤】PZCA-108 ¥2,750 (税込)

▼収録曲

01. Soothing

Originaled by「Satanic Surfers」

02. It’s A Fact

Originaled by「Vandals」

03. Stickin’ In My Eye

Originaled by「 NOFX」

04. Too Late

Originaled by「Snuff」

05. International You Day

Originaled by「No Use For A Name」

06. I’m The One

Originaled by「Descendents」

07. All My Best Friends Are Metalheads

Originaled by「Less Than Jake」

08. You’ve Done Nothing

Originaled by「Face To Face」

09. Time To Grow Up

Originaled by「Bodyjar」

10. Roots Radical

Originaled by「Rancid」

11. Crazy

Originaled by「ALL」

12. All The Small Things

Originaled by「Blink-182」

13. Break The Glass

Originaled by「Suicide Machine」

14. 21st Century Digital Boy

Originaled by「Bad Religion」

15. Holiday

Originaled by「The Get Up Kids」

16. May16

Originaled by「Lagwagon」

2024年10月16日(水)発売【通常盤】PZCA-108 ¥2,750 (税込)▼収録曲01. SoothingOriginaled by「Satanic Surfers」02. It’s A FactOriginaled by「Vandals」03. Stickin’ In My EyeOriginaled by「 NOFX」04. Too LateOriginaled by「Snuff」05. International You DayOriginaled by「No Use For A Name」06. I’m The OneOriginaled by「Descendents」07. All My Best Friends Are MetalheadsOriginaled by「Less Than Jake」08. You’ve Done NothingOriginaled by「Face To Face」09. Time To Grow UpOriginaled by「Bodyjar」10. Roots RadicalOriginaled by「Rancid」11. CrazyOriginaled by「ALL」12. All The Small ThingsOriginaled by「Blink-182」13. Break The GlassOriginaled by「Suicide Machine」14. 21st Century Digital BoyOriginaled by「Bad Religion」15. HolidayOriginaled by「The Get Up Kids」16. May16Originaled by「Lagwagon」

■ツアー<The Golden Age Of Punk Rock Tour>

10月21日(月) 渋谷 CLUB QUATTRO

10月29日(火) 福岡 DRUM LOGOS

10月30日(水) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

11月01日(金) 松山 WStudioRED

11月07日(木) 新潟 LOTS

11月08日(金) 仙台 RENSA

11月15日(金) 川崎 CLUB CITTA'

11月19日(火) 大阪 GOLLIRA HALL

11月20日(水) 名古屋 DIAMOND HALL

12月01日(日) 江の島 OPPA-LA

12月06日(金) 渋谷 Spotify O-EAST

10月21日(月) 渋谷 CLUB QUATTRO10月29日(火) 福岡 DRUM LOGOS10月30日(水) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM11月01日(金) 松山 WStudioRED11月07日(木) 新潟 LOTS11月08日(金) 仙台 RENSA11月15日(金) 川崎 CLUB CITTA'11月19日(火) 大阪 GOLLIRA HALL11月20日(水) 名古屋 DIAMOND HALL12月01日(日) 江の島 OPPA-LA12月06日(金) 渋谷 Spotify O-EAST

関連リンク

◆『The Golden Age Of Punk Rock』特設サイト

◆Ken Yokoyama オフィシャルサイト

◆横山健 オフィシャルTwitter

◆横山健 オフィシャルInstagram

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト

◆『The Golden Age Of Punk Rock』特設サイト◆Ken Yokoyama オフィシャルサイト◆横山健 オフィシャルTwitter◆横山健 オフィシャルInstagram◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト

収録は全16曲。選曲は主に横山健 (G&Vo)と南英紀 (G)が担当した。“パンクロックの黄金時代”をタイトルに冠した90sパンクカバーアルバムについて、「なにせ僕は、90sパンクを作った側なので」と語る当時のシーンについて、横山と南に訊いたロングインタビューをお届けしたい。◆ ◆ ◆──『The Golden Age Of Punk Rock』ですが、パンクの名曲やKen Yokoyamaが大好きな曲のカバーアルバムです。でも横山さんも南さんも、エレキギターを始めた当時は、いきなりパンクから始めたっていう時代でもなかったですよね?横山健 (G&Vo):時代的に僕はメタルだったですね。──だって最初のエレキは、バナナヘッドのストラトシェイプというエディ・ヴァン・ヘイレンっぽいやつでしたから。横山:そう。クレイマーのコピーモデルみたいなやつ。──LAメタル真っ盛りな時代ならではのギターです。南さんは?南英紀 (G):ギターを始めたのは、もろに'80年代なんで。最初のギターはレスポールのコピーでしたけどね。横山:そこはY&T意識で?南:いや、ジョン・サイクスかな。横山:ああ、黒いレスポールカスタムのほうだ。──Y&Tのデイヴ・メニケッティに憧れてギターを始めるティーンエイジャーって、南さんの時代にはいなかったでしょう?南:むしろ今のほうが、僕はその指向が強いですけどね(笑)。──ヴァン・ヘイレンとジョン・サイクスだったと。'80年代初期って、そういうハードロックやメタルがきっかけでギターを始めること多かったですよね。そんなお二人が、どういうきっかけでパンクにハマるようになっていったんですか?横山:僕の場合は、中学生のときにメタルが好きになって、とくにオジー・オズボーンが好きだったんですよ。で、もっと激しい音楽を聴きたいなって、メタリカやスレイヤーにいったんです。そして写真を見たら、メタリカが骸骨のカッコいいTシャツを着ているぞと。それはなんだ?と調べたら、ミスフィッツのTシャツだったんです。あとアンスラックスが「ゴッド・セイブ・ザ・クイーン」をやっているぞと。じゃあセックス・ピストルズもアルバム聴いてみるべって感じで、どんどん自分のライブラリーが増えていくわけですよ。それが約3年余りの間にガーッと起こるわけで。ギターを始めたときは速弾き全盛で、自分もラットだ、ドッケンだ、ヴァン・ヘイレンだ、ランディ・ローズだと言ってたんですけど、そこからセックス・ピストルズに辿り着くのは意外に自然な道のりでしたね。──スラッシュメタルに触れたのも大きかったかもしれないですよ。スラッシュ自体、メタルとハードコアがクロスオーバーしたスタイルだから、指向的にフットワークの軽いミュージシャンも多かったですから。アンスラックスが、ヒップホップのパブリック・エネミーとコラボしたり。おもしろくてエネルギッシュならやっちゃおうぜ、というノリがあって。横山:そうですよね。たぶん僕の上の世代なんかは、“パンク対メタル”って構図を持っていたと思うんですよ。──NHKの番組で“パンク対メタル”討論会を、それぞれのフィールドのミュージシャンを招いてやっていたことがありました。でも、「そんなのはどうでもいいんじゃないの」ってパンクミュージシャンも多かった。横山:Lip CreamのMINORU(B)さんも出てた番組だよね。“パンク対メタル”の構図で言えば、音楽評論家の大貫憲章さんと伊藤政則さんも、実際は仲が良かったわけで。ただ、セックス・ピストルズのTシャツを着たとき、メタルの友達に「ああ、お前、そっちへいっちまったな…」と言われましたね。なんとなく、まだパンク対メタルの残り香が自分の世代にもあったんですよ。でも僕には関係なかったですね。──カッコいいものはいい、という。横山:そう、カッコいいから。──南さんはどういうきっかけでパンクに?南:似たような感じですよ。より反抗的な音楽を求めていったというか。高校に入ったときに、ちょうどそういうのが好きな友達がいて、いろいろなバンドを聴かされて、こういう世界があったんだって発見があったりとか。メタルはその頃にわりと確立されたところがあって、モトリー・クルーとかラットとかのLAメタルは世界的にメジャーなバンドになっていたじゃないですか。でもパンクは、アンダーグラウンドに入っていくおもしろさもあったんです。レコードもその辺の店で売ってないし。──例えるなら、ホールにライブを観に行くんじゃなくて、ライブハウスに行く感じですよね。薄汚い階段を降りた先に待ち受ける得体の知れないおもしろさと期待感、ちょっとした恐怖感もあって。南:そうそう。ライブハウスは怖いって噂も聞くじゃないですか? すぐに殴られるとか刺されるとか(笑)。でも、そういうのを開拓していくおもしろさがあったというか。──デンジャラスなほうが惹かれる?南:それでいて、メタルよりもパンクのほうがギターをコピーしやすいみたいな。初心者の俺でも弾ける、みたいなね。──演奏的な敷居の低さがありますよね。でも当時は、今のようにインターネットもなかった時代でしょう。情報はどうやって仕入れていたんですか?横山:パンクに詳しい友達が僕にもいて、そういう友達からの口コミ。メタルだったら、西新宿Kinnie(レコード店)に行けばいいし。そういう店頭での情報とか、あと音楽雑誌とか。南:僕は、気に入ったアルバムの“Special Thanks”クレジットを、けっこうチェックしてましたね。どのバンドとどのバンドが交流があるとか。そういうのを参考に、他のバンドのアルバム買ったりしてました。Kinnieもおもしろかったですね。横山:案外、情報入手は困らなかったですよ。今ほど便利じゃないのが、逆に良かったのかな。情報のひとつずつが、ほんとに濃いんで。南:そうっすよね。横山:まあ、レコード買ってみたもののハズレのときもあったけどね。インタビューでアンスラックスのスコット・イアンが、「ニューヨークでイケてるバンドはあるか?」って質問に、「クラムサッカーズはスゲえぜ」って言ってて。僕はすぐ買ったんですよ。でもワケ分かんねえ(笑)。南:それこそ、ミスフィッツを聴いたとき、意外とポップなんだなって驚いたり。横山:そうそう。あんな骸骨Tシャツで、もの凄いヴィジュアルイメージなのに、曲はすごいポップで。最初はキョトンとしちゃったけど、聴いてれば好きになっていくというか。──当時、自分をパンクにどっぷり染め上げたのは、どんなバンドやミュージシャンだったんですか?横山:それがね、ないんですよ。なにせ僕は、90sパンクを作った側なので。“これに影響を受けて、メロディックパンクを始めました”っていう、そのバンドがないんですよ。Hi-STANDARDで最初にスタジオに入ったとき、僕には音楽的ヴィジョンがハッキリとあったんです。メロディックで、スラッシーというアイデアが。──Hi-STANDARDの横山さんはメタルのオーラも漂っていましたね、長髪だったし。横山:難ちゃん(難波章浩)がイギリスのビートバンドが好きだったんで、ザ・フーとかザ・ジャムのエッセンスも採り入れたり。それで気づいたら、案外、僕らのようなセンスを持った子供たちが世界中にいたんだなって感じです。──単なる聴き手ではなく、自分たちで鳴らす側になったとき、パンクの聴き方や分析の仕方も変わっていきました?横山:そうでしたね。ドラムも、いわゆる2ビートがまだそんなになかった時代だったんです。初期パンクのバンドがやっていたようなリズムをもうちょっと速くしていくと、Dビート(DISCHARGEやそのフォロワー特有のリズム)になったんですね。Dビートはすでに存在していたけど、「恒ちゃん(恒岡章)、ここにもう1個、キック入れられない?」って会話もしてましたね。「これを最速でやったらどうなる?」とか。すでに世界ではやっている人がいたんだけど、まだ僕たちは知らなかったという感じでしたね。──Hi-STANDARDのメンバー3人でアイデアを投げ合いながら、新しいものをとにかく生み出そうって感じだったんですか? パンクをやろうってことでもなくて?横山:でもパンクバンドだって意識はありましたよ。新しいものを作るんだけど、それをパンクとしてやりたいって。でも、「パンク」って口にするのも恥ずかしい時代だったんですよ、本当に。南:ああ…そうだったかも。横山:信じられないでしょ? パンクがないも同然の時代だったんで、1991年って。「は? パンク〜?」って感じでしたから。──“パンクは'70年代後半の音楽、セックス・ピストルズなどオリジナルパンクで終わった”というような言われ方ですか?横山:そうかな。恥ずかしくて口にできない時代だったということはすごく覚えてます。でもパンクバンドとしてやりたいんだって思ってましたね、なぜか。ただ、Hi-STANDARDを始めた頃、その前に一緒にバンドやっていた友達から、「横山がメタル始めた」って言われました。たぶんその前のバンドより、リフの刻みがスラッシーだったんで。「お前最近、メタルしとっとー」って。──完全に九州出身の友達ですよね(笑)。横山:そうそう、「メタルしよっちゃろ?」みたいに言われて(笑)。◆インタビュー【2】へ──メタル要素も感じられる柔軟性のあるアプローチもHi-STANDARDのも魅力のひとつですからね。南さんはどのバンドからパンクに引き込まれたんですか?南:ひとつのバンドというよりは、ムーヴメント自体ですよね。その塊に影響されたっていうか。僕は健さんよりちょっと遅いんで。27歳でKEMURIに入ったんですけど、そのときにはもうある程度パンクバンドはいろいろ出てきていたし、スカパンクみたいなのも出始めていたじゃないですか。その時代から本格的にバンドを始めたんで、それまで僕はマニアックないちリスナーでしかなかった。あのムーヴメントはおもしろかったですよ。──パンクのムーヴメントはカルチャーと結び付きました。スケボーとかのエクストリームスポーツと関係性が深くなって、スケボーの神と呼ばれるトニー・ホークのビデオやサントラに多くのパンクバンドの曲が使われたり、スケートロックというシリーズのコンピレーションも発売されたり。南:スノーボードも流行ったんですけど、そこでオフスプリングとかNOFXの曲も使われてた。僕もスノーボードをかじっていたんで、全部がリンクしていったという感じかな。横山:Hi-STANDARDの曲も『THRASHER』(西海岸のスケート雑誌)のビデオに使われましたよ。買ったもんな、それ。──買ったんですか? サンプルくれるとかではなくて?横山:勝手に使われたんで(笑)。もしかしたら、Hi-STANDARDが契約していたFat Wreck Chords(米国のインディーレーベル)にオファーがきて、「いいよ」って言ったのかもしれないけど。メンバーのもとにはなにも。日本のレコード会社やマネージメントみたいに丁寧にやってくれないの、向こうは(笑)。でも使われて嬉しかったな。サーフィン、スケートボード、スノーボードとかのカルチャーと、ごっちゃになってパンクが出てきた感じがありますよね。最初は、スノーボードのビデオ『ROADKILL』にオフスプリングとかNOFXとかのエピタフレコード(米国のインディーレーベル)系のバンドがピックアップされて、スノーボーダーたちがパンクに食いついたんじゃないかな。──スノボやスケボーなどプロでやりながら、パンクバンドやっている人もいましたよね。横山:そうだよね。スティーヴ・キャバレロ (スケートボーダー)なんて、まだバンドもやってますし。僕ら、キャバレロと一緒に<Warped Tour>を全米を廻ったから。──キャバレロはスケボーで?横山:そう。キャバレロ本人からキャバレロ・モデルの靴とかもらったんで。南:すごっ!横山:でも白の革なんだよね(笑)。南:ああ、履けないってやつだ(笑)。──Hi-STANDARDもKEMURIも海外でも活動していたから、'90年代のパンクバンドたちと交流の機会も多かったわけですか?横山:そう。今回、『The Golden Age Of Punk Rock』でカバーしたバンドでは、Less Than JakeとBodyjar以外は、メンバー全員と会ってるんですよね。──ほとんど友達?横山:イエー、ダチ、メ〜ン(笑)。一緒にライブやったり、だいたいどこかで会ってますね。南:僕はこの中だとあんまり付き合いないですね。Less Than JakeとSuicide Machineぐらい。<Warped Tour>に出れば、5〜6バンドと対バンしたことあると言い張れるんですよ(笑)。だからLagwagonと対バンしたことあるし。Ken Yokoyamaに入ってからも、SnuffとかNo Use For A Nameと一緒に廻ってるし。あとKEMURI時代にDescendentsのメンバーにプロデュースしてもらっているんで、DescendentsとAllは思い入れが強いですね。──今回のアルバムは、ルーツや影響を受けたものに愛情を込めてカバーするというイメージを受けていましたけど、蓋を開けてみれば、交流ある同時代のバンドたちの曲をカバーしたってことですよね。もともとどういう始まり方で企画したんですか?横山:僕だけの考えなのかもしれないですけど、Hi-STANDARDやKEMURIのルーツは90sパンクではないんですよ。だって、90sパンクを僕らが一緒に作り上げたわけだから。でもKen Yokoyamaになると、90sパンクがサウンドのルーツであると思えちゃうんですよね。だから、Hi-STANDARDではこういうアルバムを作ろうとは思わないんです。Ken Yokoyamaだからできたって気がする。'90年代のパンクロック黄金期に、これだけ個性的で豊かな楽曲があったんだよと。まず僕らが好きで観に来てくれるお客さんに知ってもらえたらと。──メンバーと世代の近いお客さんは、カバーしたバンドをリアルタイムで通っているだろうけど、下の世代になると、入口が日本のバンドだったりすることが多くて、直接知らなかったりしますからね。横山:そうなんですよ。でもお客さんで、この辺を全部を知っている人もいるんですよ。そういう人は、このアルバムはいらないんです、べつに。だけど“あっ、ひとつだけ知らないな”ってことなら、聴いてもらえたら、またそのバンドに入っていくための扉になるだろうし。──でもこのカバーアルバムは、KenYokoyamaのメンバー本人たちにとって危険な行為だったんだろうなと思いました。横山:どういう意味で?──例えば、自分たちのオリジナル楽曲のネタばらし的なことにもならないか。あるいは好きな曲だからこそ、リスナーであるマニアックな自分と、プレイする自分との闘いもあっただろうなと。横山:後者はありましたよ。マニア心を存分にくすぐられました。やっぱりね、歌とか似てきちゃうし。──ですよね。似てるところありますから(笑)。横山:意識しちゃうんですよ、オリジナルのシンガーを。Descendentsの「I'm The One」を歌えば、マイロ(・オーカーマン)になろうとするし。NOFXの「Stickin'In My Eye」を歌えば、ファット・マイクのあの辺りの音域が出ねえかなって、歌うときに頑張っちゃうし。楽器のほうにしても、今までのアルバムにないぐらい細かいこだわりが。南:そう。そうなっちゃいます。横山:Bad Religionの、あのキメのノリを同じように出すんだ、みたいな(笑)。南:マニアックな話ですけど、アンプは久しぶりにメサブギーのレクチファイヤーを使いましたから。横山:'90年代のパンクバンドはみんなレクチを鳴らしてたから。──マニアックなリスナーの自分が、プレイする自分に勝手にプレッシャー与えちゃう感じもありました?横山:ゼロではなかったですよ、本当に。サウンドとかも作りながら寄せていこうとして、これが精一杯かなってところまでやったものもあるし、これは別に本人たちじゃないから、俺たちのサウンドでいいんだよ、と割り切ったところもあるし。その辺のサジ加減もおもしろかった。でもネタばらし的になるっていう考えはなかったな。南:そう、そういうのは全然。横山:むしろ、自分たちからバラしにいってるようなもので。Ken Yokoyamaとしてのサウンドだったりビートだったりのルーツは、こういうところなんだよというのは、逆に表明したかったところなんで。──Ken Yokoyamaというバンドは、常日頃から'90年代パンクを意識しながら曲を作っているところがあるんですか?横山:ありますね、“'90年代”というワードは出ないですけど。今回のアルバムにライナーノーツを付けたんですけど、“90sパンク”というのは、そのライナーから僕が使い始めたワードで。Ken Yokoyamaで曲作りしていて、今までに“90sパンクみたいにさ”ってキーワードが出てきたことは一度もない。なるべく新しいものを作ろうとしてるから。──なるほど。横山:でも、90sパンクを復活させるという意味ではなく、自分たちはどこから出てきた人か、どこにルーツがあるのかってのは、僕はいつも明確に持っているんです。もちろんそこから外れることもありますよ、好きなものはこれだけじゃないんで。ロカビリーみたいなことやったり、もっともっとミッドテンポの曲やったり、いろいろありますけど。でも、まず一番のサウンドのルーツはどこかって質問をされたら、このアルバムにあるんじゃないかな。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──オリジナルの楽曲やフレーズを愛しているのが溢れ出ている仕上がりです。そして当たり前ですけど、オリジナルより演奏が上手すぎる。横山:あはは。南:そうですか?──オリジナルでは音階が分かりにかったギターソロも、“こうやって弾いていたんだ”って、すごくクリアに分かりますから。南:分かりにくかったから、そう弾いたって部分もあるかもしれないですけど。──それに当たり前ですけど、こだわりが細かいですね。このピッキングノイズも入れるの?とか、そこまでやるかと。もしかしたら、今までのオリジナルアルバムより時間が掛かったんじゃないですか?横山:それありますよ、うん(笑)。楽曲を愛しているがゆえ、刷り込まれちゃっているものがあるんですよ。だから「ここはこれ入れようよ」とか、普段やらないアプローチをわざわざ。自分らのオリジナルだったら、あまりやらないようなことしてみたり。全て愛ゆえ、ですよ。──Rancidの「Roots Radical」もティムとラーズのごとく、南さんと横山さんで歌い分けてますもんね。横山:そう。この曲をやると決めた時点で、ラーズは南ちゃんにやってもらうしかないなって。カッコいいですよね。南:歌うのも楽しかったな。──Less Than Jakeの「All My Best Friends Are Metalheads」は、オリジナルはホーンもいる編成だからホーンフレーズも入ってますけど、Ken Yokoyamaはそれをギターでホーンっぽく弾くというこだわり。南:普通だったらゲストホーンを招いたりするんだろうけど、Ken Yokoyamaのライブでちゃんとやりたいからギターでアレンジしたんですよ。横山:どう弾いたら、ちょっとホーンぽいニュアンスが出るかなとか。そんなことを考えましたね。普通に弾くならフィンガリングで持っていくけど、ホーンのニュアンスだからスライドだよなとか。ギタリスト魂も刺激されたりして。──Descendentsのピッキングも、かなりのオタクっぷりが炸裂してますよ。横山:やっちゃってますね。「ここはハーモニクスか、こっちはブラッシングだね」とか、細かいところはいっぱい。南:はい(笑)。「オリジナルでは、ここでなんか聴こえるよね」とか、細かいところまで分析しちゃったり。横山:「南ちゃん、ここは全部ダウンピッキングで弾くよ」とかね。ダウンじゃないと、あのニュアンスが出ないから。でも楽しかったですよ、本当に。南:アルバム制作で歌詞を考えなくていいって、すごくラクなんだなって思いました(笑)。人の書いた歌詞を覚えるのは大変ですけど。横山:だから僕は今、死んでます(笑)。ライブをするにあたって、体に歌詞を入れ直しているんです。人が書いた歌詞ってのは、その人にしか分からないストーリーがあるから、順番とか覚えにくいんですよ。──オリジナルの曲は聴いていても、ちゃんとコピーまではしてなかったですか?横山:そうですね。歌ってみると、この曲の歌詞にはこの言葉が出てくるはずだけど、その前はどういう感じだったかなとか(笑)。──細かいところまでこだわってカバーすることで、オリジナルの曲やカバーしたバンドたちの新たな魅力を発見することも?横山:そんなこともなかったですね(笑)。どれもカッコいいな、いい曲だなってことは再発見したけど。あとサウンドプロダクションがバンドによって違うから、それはもしかしたら次に活きてくるかもしれないです。──だいたい同時期のバンドたちであり、’90年代のパンクムーヴメントを形成したバンドたちですけど、どのバンドも、サウンドもアプローチもすごく違うんですよね。多彩なバンドがうごめいていた時代でもあったんだなと。横山:それが一大シーンを形成していたっていうのが、今考えるとすごいことですよね。僕自身、当事者の一人でもあるから言うのは恥ずかしいけど、音楽的に豊かですね。例えばBad Brainsって、わずか1分余りの曲にいろんな音楽的エレメントが入り込んでいる気がするんですよ。知らない人からしたらBad Brainsの音楽はただのノイズだけど、激しい音楽を聴いている僕たちからしたら、ものすごいアイデアの宝庫で豊かに聴こえるんですね。バンドにもよるけど、パンクやハードコアパンクの楽曲たちはいろんなものが入り込んでいて、音楽的に豊かだなって改めて思いますね。──Hi-STANDARDで活動を始めた時期、それらのバンドをライバル視していたんですか?横山:ライバルって日本語で言うと、敵意みたいなニュアンスも含んできちゃうから、ちょっと違うんだけど。でも、しのぎを削ってた感はあります。──切磋琢磨するような?横山:うん。どっかのバンドが新譜を出すと、やっぱ聴くんですよ。「うわっ、こんなアプローチしてきた」とか、いちいちビックリしてましたね。アメリカでTen Foot Poleとのツアー中、Satanic Surfersが「Soothing」の入った『666 Motor Inn』をリリースして、みんなでツアーバスで聴いたり。Ten Foot PoleとSatanic Surfersはスプリットを出したことあったから、これはライバル心かもしれないけど、「俺はこれ聴くならアイアン・メイデンを聴くな」って、Ten Foot Poleのメンバーが言ってた。ちょっとした強がりを(笑)。でも、やっぱりしのぎを削ってた感ですよね。自分は特別な経験ができたなって、今振り返ると思うんですけど、当時はそれが日常だったんで。すごいところに身を置いてるなとは、それほど思えず。──カバーしてみて、そんな日常も思い出すという?横山:愛しているんですよね、僕はこの頃のバンドとか曲を。実は南ちゃんが「このカバーアルバムにHi-STANDARDの曲を入れたらどう?」って提案してくれたんですよ。僕はそのとき、ちょっとそれは違うんだよなと思って、「いや、それはいいよ」と言ったんだけど。むしろ入れておいたらおもしろかったかも。もっと見えやすかったかも、こうやって取材とか話をするときに。でもね、結局入れなくて良かったと思うけどね。南:ねぇどっち!? どっちなの(笑)? 僕なんかは、ちょっと後追いじゃないけど、この90sのムーヴメントが既に生まれいてた時期からバンドに入ったんですよ。そのムーヴメントにはHi-STANDARDがいた。日本にもこういうバンドがいるんだ、みたいな。だから僕からしたら、このカバーしたバンドたちとHi-STANDARDが並ぶのは、普通にありなんですよ。横山:そういうふうに提案されたのは、僕はすごく嬉しかったんですよ。でも入れるのは『The Golden Age Of Punk Rock Vol.2』でいいかなと(笑)。南:Vol.2があるのか(笑)!?◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──今回、カバーアルバムを作って、ライブでプレイするたび、観る側もやる側も若返っちゃうでしょうね。それぐらいの力も持っていると思います。横山:本当ですか? でもね、おじさんが若返るよりも、若い連中に聴いてもらいたい(笑)。いや、本当は誰にリーチしてもいいんですよ。このアルバムを作った動機のひとつに、いろんなフェスに出ていて感じたんですけど、お客さんは日本のバンドで止まっちゃっているなって。出演しているバンドたちがどういった海外のバンドから刺激を受けて、こういうバンドになったのかってところに、実はリーチしづらい状況になっていると思うんですよ。音楽を掘っていく作業って楽しいなと、リスナーの人たちが思ってくれたら嬉しいですね。──ところで先ほど、「レコーディングではレクチファイヤーを鳴らした」と言っていました。久々にスタジオに持ち込んだ機材もありますか?横山:'90年代に弾いていたナビゲーターの黒いレスポールカスタムタイプで“Skate”と呼んでたギターがあるんですよ。あれをメインで使いましたね。アンプは、このアルバムからソルダーノを使い始めて。この20年間、僕はディーゼルというすごくパワーのあるアンプを使っていたんですよ。でもそのパワーに、ちょっと飽きてしまって。'90年代にソルダーノをレコーディングで使ったから、これもある種の回帰なのかな。──各楽曲がそういう音を求めていたというのも大きいですか?横山:そうですね。ソルダーノを使っていなかったとしても、今回はディーゼルで弾かないほうがいいよねってのは、確かにあったから。南:僕はレクチファイヤーで、ギターはナビゲーターのレスポールタイプです。──それらの機材を持ってツアー<The Golden Age Of Punk Rock Tour>に出るんですか?南:いや、レクチファイヤーは持っていかないと思います。でも分かんない。レクチにしようかな…考えておきます。横山:僕はソルダーノを。Skateも持っていかなきゃダメかな…考えます(笑)。ライブで弾きたいギターが多すぎて、もう収拾ついてないんですよね。──通常のライブでは何本ぐらいステージ袖に用意しているものですか?横山:僕は5本です。レスポールタイプ、テレキャスタイプ、グレッチのフルアコとセミアコ、P-90を付けたレスポールジュニア。南:それでもちょっと抑えてる感じですか? あと2本ぐらいいきたい感じ?横山:だね。でもギターテックにちょっとイヤな顔されるんでね(笑)。──だってライブ本番スタートの1時間ぐらい前ですからね、横山さんの会場入りは。横山:そうだけど、機材は持って行ってもらってるんで。ただね、手持ちで持ち込むギターが癖ものなんですよ。「今日、これ弾きたいから」って、本番の1時間ぐらい前にテックに渡すんです。「はい」とは言ってくれるんですけど、その前に「あっ…」が付きますね。「あっ…、はい」って(笑)。──ははは。横山:今回ギターレコーディングは3本でやりましたね。Skateがメインで、あとはTIKIと呼んでいるフェンダーのテレキャスターと、P-90付きのレスポールジュニアです。その3本で全部を録り切りました。あんまりいろんな音色でやるもんじゃない気がして。音が多彩だなと思ったのなら、それは指(フィンガリング/ピッキング)からくるもんなんだよと。──それが分かる、いいアルバムです。南:今回、思ったよりも、周りのみなさんが食いついてくるから、意外だったんですよ。どういう反応かな?って、期待と不安があったんですけど、意外なぐらい反応が良いですね。横山:お客さんはまだ音源を聴いていないわけじゃないですか。でも、この行為にまず喜んでくれている気がします。この前、大阪でNOFXのカバーをやってみたんですよ。めちゃ盛り上がって。──ライブ当日、いきなり開催を告知したライブハウスギグですよね? カバーやったという話の前に、あれはどういうことですか?横山:まだ2回しかやってないんですけど、<突然ギグ>っていうのがあるんです。当日、SNSで告知して、来れる人だけ来てっていう。いや、最高におもしろいですよ。言葉を選ばずに言うと、.薀ぅ屬筌張◆爾鬟屮奪ングしました。△客さんは事前にチケットを買ってくれます。E日、バンドはその街に行きます。い客さんは時間が来たら集まります。ゥ好董璽犬筏卆覆吠かれて、僕たちは楽曲を演奏をします…っていう、この一連の流れが全部イヤなんです。他になにか方法はあるのかと言ったら、ないんですけど。ありきたりな感じがすごくイヤなんですよ。──ルーティーン化している感じが?横山:うん。それで食えているなんて幸せなことなんですけど。でも、たまに<突然ギグ>をやると、いろいろ感じるんですよ。<突然ギグ>は当日告知して。仕事をしている人たちが、理由付けて会社からライブハウスへチケット買いに行ってとか。いろんなことが刺激的なんですよね。今年に入って、フェスで定番曲をやらなくなったのもそう。なんとかして普通化してしまったものから脱却したいという意識が、すごくあるんですよ。最近始まったことじゃなくて、実は何年も前から思っていて。──フェスで定番曲をセットリストから外すKen Yokoyamaの攻め方に「ものすごく刺激された」と言っているバンドマンもいましたよ。横山:本当ですか。誰かがそれを刺激として受け止めてくれたら嬉しいんですけどね。すごく僕は考えちゃうんです。このアルバムを作ったのにもいろんな理由があるけど、もしかしたら、普通を打破したいなってところもあったかもしれないです。取材・文◎長谷川幸信◆インタビュー【1】へ戻る◆インタビュー【3】へ戻る