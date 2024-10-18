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¢£8.5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Golden Age Of Punk Rock¡Ù
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01. Soothing
¡¡Originaled by¡ÖSatanic Surfers¡×
02. It¡Çs A Fact
¡¡Originaled by¡ÖVandals¡×
03. Stickin¡Ç In My Eye
¡¡Originaled by¡Ö NOFX¡×
04. Too Late
¡¡Originaled by¡ÖSnuff¡×
05. International You Day
¡¡Originaled by¡ÖNo Use For A Name¡×
06. I¡Çm The One
¡¡Originaled by¡ÖDescendents¡×
07. All My Best Friends Are Metalheads
¡¡Originaled by¡ÖLess Than Jake¡×
08. You¡Çve Done Nothing
¡¡Originaled by¡ÖFace To Face¡×
09. Time To Grow Up
¡¡Originaled by¡ÖBodyjar¡×
10. Roots Radical
¡¡Originaled by¡ÖRancid¡×
11. Crazy
¡¡Originaled by¡ÖALL¡×
12. All The Small Things
¡¡Originaled by¡ÖBlink-182¡×
13. Break The Glass
¡¡Originaled by¡ÖSuicide Machine¡×
14. 21st Century Digital Boy
¡¡Originaled by¡ÖBad Religion¡×
15. Holiday
¡¡Originaled by¡ÖThe Get Up Kids¡×
16. May16
¡¡Originaled by¡ÖLagwagon¡×
¢£¥Ä¥¢¡¼¡ãThe Golden Age Of Punk Rock Tour¡ä
10·î29Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬ DRUM LOGOS
10·î30Æü(¿å)¡¡²¬»³ CRAZYMAMA KINGDOM
11·î01Æü(¶â)¡¡¾¾»³ WStudioRED
11·î07Æü(ÌÚ)¡¡¿·³ã LOTS
11·î08Æü(¶â)¡¡ÀçÂæ RENSA
11·î15Æü(¶â)¡¡Àîºê CLUB CITTA'
11·î19Æü(²Ð)¡¡Âçºå GOLLIRA HALL
11·î20Æü(¿å)¡¡Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
12·î01Æü(Æü)¡¡¹¾¤ÎÅç OPPA-LA
12·î06Æü(¶â)¡¡½ÂÃ« Spotify O-EAST
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¢¡Ken Yokoyama ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡²£»³·ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡²£»³·ò ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡PIZZA OF DEATH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
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