¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û3Ï¢ÇÔ¤ÇÆüËÜSÆ¨¤¹ Éú¸«¤Î¥½¥í¡õËüÇÈ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç°ì»þÆ±ÅÀ¤âÀ¶µÜ¤Î¼ººö¤«¤é¼þÅì¤Ë·è¾¡ÂÇµö¤¹ »³ùõÊ¡¤Ï4²óÅÓÃæ3¼ºÅÀ¼«ÀÕ2
¢£¥×¥íÌîµå¡¡CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦Âè3Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 3¡Ý2 ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¦Ê¡²¬PayPay¥É¡¼¥à¡Ë
ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÇÔ¤ì8Ç¯¤Ö¤ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤âÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï2¡¼2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿4²óÎ¢¡¢ÀèÈ¯¡¦»³粼Ê¡Ìé¡Ê32¡Ë¤¬2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼þÅìÍ¤µþ¡Ê28¡Ë¤ËÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡£
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï1²ó¤ËÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¡Ê25¡Ë¤ËÀèÀ©ÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÀèÈ¯¤Î²ÃÆ£µ®Ç·¡Ê32¡Ë¤¬¶áÆ£·ò²ð¡Ê31¡Ë¤Ë2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ç´¤ì¤º»³ÀîÊæ¹â¡Ê32¡Ë¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï¹¥µ¡¤òºî¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤ºÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³粼Ê¡Ìé¤Ïº£24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·10¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.17¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.71¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÇÀþ¤Ï1²ó¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê24¡Ë¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê28¡Ë¡¢2ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ê29¡Ë¤¬¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3ÈÖ¡¦À¶µÜ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì»°¼ÔËÞÂà¡£
¤½¤ÎÎ¢¡¢»³粼Ê¡Ìé¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏÀèÆ¬¤Î¥À¥¦¥ó¥º¡Ê26¡Ë¤ËÃæ°ÂÂÇ¤ÇÊü¤¿¤ì½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£2ÈÖ¡¦ÌøÅÄÍª´ô¡Ê36¡Ë¤Ï°ì¥´¥í¤ÇÁö¼ÔÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê1»à°ìÎÝ¡£3ÈÖ¡¦·ª¸¶ÎÍÌð¡Ê32¡Ë¤Ïº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê2»à°ìÎÝ¤È¤¹¤ë¤â4ÈÖ¡¦»³Àî¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤ÓÀèÀ©ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ³¤¯5ÈÖ¡¦¶áÆ£¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤¿¤ì2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
2ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ï3²óÉ½¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î8ÈÖ¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¡Ê34¡Ë¤¬½éµå¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤Èº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤È¤·1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¡¦ÀÐ°æ°ìÀ®¡Ê30¡Ë¤¬±¦°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È2ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ë¡£3ÈÖ¡¦À¶µÜ¤ÏÃæÈô¤â¤½¤Î´Ö¤ËÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÀÐ°æ¤Ï»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£·Þ¤¨¤¿4ÈÖ¡¦ËüÇÈÃæÀµ¡Ê24¡Ë¤ÎÂÇµå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤Ê¤êÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ë¤â4²óÎ¢¡¢5ÈÖ¡¦¶áÆ£¤Ë±¦°ÂÂÇ¡¢6ÈÖ¡¦º£µÜ·òÂÀ¡Ê33¡Ë¤ËÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£Â³¤¯7ÈÖ¡¦ÀµÌÚÃÒÌé¡Ê24¡Ë¤ÎÂÇµå¤ò¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ëÀ¶µÜ¤¬Íîµå¡¢2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹¤¬¤ë¤È9ÈÖ¡¦¼þÅì¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç»³粼Ê¡Ìé¤Ï¹ßÈÄ¡¢2ÈÖ¼ê¡¦À¸ÅÄÌÜÍã¡Ê29¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê1ÈÖ¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
5²óÎ¢¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó¡Ê33¡Ë¤¬2ÈÖ¡¦ÌøÅÄ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢3ÈÖ¡¦·ª¸¶¡¢4ÈÖ¡¦»³Àî¤òÂÇ¤Á¼è¤ê»°¼ÔËÞÂà¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ6²óÎ¢¤â2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£
1ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ7²óÎ¢¤Ï4ÈÖ¼ê¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¡Ê29¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·»°¼ÔËÞÂà¤Ë¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂåÂÇ¡¦¾åÀîÈªÂç¸ç¡Ê27¡Ë¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¡£ÂåÁö¤Ë¸Þ½½È¨Î¼ÂÁ¡Ê25¡Ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£2ÈÖ¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤â¸Þ½½È¨¤ÏÆóÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ë¤È¡¢3ÈÖ¡¦À¶µÜ¤Î±¦Èô¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£¤·¤«¤·4ÈÖ¡¦ËüÇÈ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤Ç¤¤º¡£
9²óÉ½¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î5ÈÖ¼ê¡¦¥ª¥¹¥Ê¡Ê29¡Ë¤ËÂÐ¤·ÌµÆÀÅÀ¤ËÅÝ¤ì»î¹ç½ªÎ»¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ËÆÏ¤«¤ºº£µ¨½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£