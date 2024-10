日向坂46・佐々木久美が巡るテキサス4日間【NEW ERA × MLB ＜MLB ALL-STAR GAME 2024＞】

【NEW ERA × MLB <MLB ALL-STAR GAME 2024>】

GoodsPress 10月号掲載の「NEW ERA×MLB 日向坂46・佐々木久美がナビゲートする! MLBオールスターゲーム2024」に続き、今回は「日向坂46・佐々木久美が巡るテキサス4日間」と題して、灼熱のテキサスを舞台に繰り広げられた4泊6日間の旅を、佐々木さん自身が一気に振り返り。あんなコトこんなコト、何があったのかぜひ教えてください!

佐々木久美

1996年1月22日生まれ。日向坂46のキャプテンを務める。女性ファッション誌『Ray』の専属モデル。過去には始球式を務めるなど野球ファンとしても知られる。

■日本未上陸の激旨バーガーにまさかのサプライズ来訪

──では、トピック目白押しだった4日間を順番に振り返っていきましょう。

佐々木 初日は空港に到着して、ホテルに荷物を置いたら即、インアンドアウトバーガーに直行! 日本未上陸のハンバーガーチェーンなんですが、テキサスにもあると聞いて「絶対に行かなきゃ!」って(笑)。

▲初日は、佐々木さん熱望のインアンドアウトバーガーでパワーチャージして早速、活動開始。古き良きアメリカ西部の雰囲気を残す街並みを散策したり、MLBドラフトを見学したりといきなりフルスロットル。強烈な日差しと灼熱の暑さも意に解さないテキサスピープルたちのエネルギッシュさを、文字通り肌で感じ佐々木さんなのでした

アニマルスタイル(グリルドオニオン、ピクルスが追加された秘伝ソースをプラスした仕様)のバーガーをオーダーしたんですが、期待以上のお味でめっちゃ美味しかったです♪ まさか今回の旅で食べられるとは思っていなかったサプライズ込みで、嬉しさも2倍でした!

──着いて早々、いきなりアメリカを堪能したわけですね。

佐々木 裏メニューなんですが、誰もが知っていてすごくオススメです。その後はMLBのドラフト会場である、カウタウンコロシアムに移動。

会場の周辺エリアもオールスターゲーム一色という感じで盛り上がっていて、テンション上昇! テンガロンハットを被ってウエスタンブーツを履いたカウボーイ姿の人も普通に歩いていたし、牛もいっぱいいたりで古き良き西部開拓時代の雰囲気が随所に感じられ、すごくワクワクしました。

──街全体の雰囲気もすごく楽しそう。

佐々木 全長2〜3メートルくらいある大きな角を持った牛が40頭くらい連なってひたすら歩くというパレードがあったんですが、その光景もなんかすごくテキサスって感じで、私も街の雰囲気に当てられて「ウエスタンブーツを買って帰ろうかぁ〜」とすごく悩みましたが、まだ旅の初日なので泣く泣く断念しました…。

──初日のメインイベント、ドラフトはいかがでしたか?

佐々木 普段はロデオショーが行われている場所が会場でした。私たちは客席から見学していたんですが、次々と指名が発表されると思いきやゆったりペースで、合間にカウガールが踊り出したりと、ノリが日本のドラフト会議とは全然違うことに驚きつつ、そのエンタメ感に「さすがアメリカ!」と感心しちゃいました。

──初日の感想をお願いします。

佐々木 湿気がないので汗をダラダラかくワケではないんですが、“とにかく暑い”というのが正直な感想です(笑)。短期集中連載の際に、五十嵐亮太さんからいただいたアドバイス通り、暑さ対策グッズを持っていった私たちを尻目に、平気で過ごすテキサスの人々の強さを、肌で感じた1日でした

テキサス・レンジャーズのキャップ:6380円、サンディエゴ・パドレスのキャップ:4400円(ともにニューエラ) シアーシャツ:5500円、パンツ:6600円(プニュズ/WEGOプレスルーム) スニーカー:1万2900円(チャールズ&キース/チャールズ&キース ジャパン) テキサス・レンジャーズのキャップ:6380円、Tシャツ:4180円(ともにニューエラ)カーゴパンツ:7700円(プニュズ/WEGOプレスルーム)

■MLBのスーパースターにインタビューを敢行!

──2日目は、オールスターゲームの開催球場であるグローブライフ・フィールドに移動し、朝一番のバッティングプラティクスからスタート!

▲2日目は早朝からバッティング、ピッチング、守備を体験

佐々木 元メジャーリーガーのジェレミー・ガスリーさんがバッティングピッチャーだったんですが、打者に気持ちよく打たせるのが上手な方で、私もカッ飛ばさせていただきました(笑)。しかもキャッチボールにもお付き合いくださって、才能アリのお墨付きとボールにサインまでいただいちゃいました♪

▲元MLB選手のジェレミー・ガスレーさんとも意気投合

テキサス・レンジャーズのキャップ:6380円(ニューエラ)

── ジャンピングキャッチのファインプレーなんて場面も!?

佐々木 守備体験ですね。実際にボールは飛んできていないので、雰囲気だけですけど(笑)。ピッチング体験では、先日の始球式で教わった、 “大きく振りかぶって左下に向かってダランと振り抜く”フォームを実践した結果、上手く投げられました!

──早朝から非常に元気ですね。

佐々木 この時点で朝6時くらいと考えると、たしかに(笑)。テンションも上がっていたので、被っているニューエラのキャップに合わせて、レッドソックスの吉田選手やドジャースの大谷選手など、皆さんのパフォーマンスを真似るという小ネタも色々とやってみました(笑)。

▲レッドソックスのキャップを被ると、吉田正尚選手を真似たマッチョポーズでキメ

ボストン・レッドソックスのキャップ:4400円(ニューエラ)

──MLBにまつわるさまざまなイベントやコンテンツが楽しめるボールパーク・ヴィレッジもチェックしてきました。

佐々木 ナ・リーグのユニフォームを、スタッフさん含め全員お揃いで着て行きました♪ オールスターゲーム仕様のニューエラのキャップもちょっとレトロなデザインで、ユニフォームとも相性抜群でした。

──オールスターゲームに選出された選手が取材を受けるメディア・デイにも参加しました。

佐々木 ア・リーグ首位打者(取材時)のスティーブン・クワン選手とタイラー・グラスノー選手にインタビューさせて頂きました。クワン選手には“初のオールスター出場について”、旅行好きなグラスノー選手には、“日本に抱いているイメージ”や“日本を訪れてみたいと思うか”、そして“大谷選手との関係性”について聞きました。おふたりともすごく素敵な方で、グラスノー選手は、日向坂ポーズでの撮影にも快く応じてくれました♪

──さて、この日の締めくくりはホームランダービーです。

佐々木 出場選手たちが響かせる快音に大興奮! 家族やチームメイトも応援に駆けつけるので、テオスカー・ヘルナンデス選手に大谷選手がタオルを渡すシーンなど、普段の試合では見られない一面も楽しめました。

■オールスター本番当日に推しカップルの幸せを願う

──今回のメインイベント「MLBオールスターゲーム2024」観戦の前には、恒例のレッドカーペットショーもありましたね。

佐々木 最初に各球団のマスコットキャラクターが登場してくるんですが、絶対に写真を撮ろうと決めていたテキサス・レンジャーズの「キャプテン」とWキャプテンでの記念撮影が実現して嬉しかったです。ホームということもあってやっぱり1番人気でした。

▲レンジャーズのマスコットキャラ「キャプテン」と握手!

Tシャツ:4180円、アームスリーブ:3300円(ともにニューエラ) その他スタイリスト私物

──続いてMLBのスーパースターたちが家族や友人たちと登場!

佐々木 前日に取材したクワン選手と奥様と一緒に写真を撮って頂いたり、「大谷さん!」と大谷選手に呼びかけたら、こちらに手を挙げて応じてくれるというミラクルも!

▲クワン選手夫妻とは写真撮影を

──至近距離で見る大谷夫妻はいかがでしたか?

佐々木 大谷選手は格好良かったですし、真美子夫人は可愛すぎました!「ずっと幸せでいて欲しい」と心の底から推しカップルの幸せを願った次第です♡

▲大谷選手からレスをもらえたりと、実りある取材ができたレッドカーペットショー

──両手を結んで祈っているような佐々木さんの姿が映り込んでいる画像が、リアルタイムでSNSに出回っていましたが、そういうことだったんですね(笑)。そして、いよいよ待望の「MLBオールスターゲーム2024」観戦!

佐々木 前日どころか、この取材ツアーが決まって以降、ずっとドキドキワクワクしっぱなしだったオールスターゲーム! しかも、昨日触れ合ったばかりの選手も出場するとなれば、興奮しないハズもなく。皆さん、試合結果はご存じだと思うので、あえて触れませんが、今永昇太選手も1イニング投げて、物凄くいいピッチングをして格好良かったです。

とはいえこの試合のハイライトは、やっぱり大谷選手のスリーランホームランの場面! 昨年のオールスターゲームでも期待していたホームランをついに生で見られて嬉しかったですし、勝敗に関係なく、選手・観客が一体になって野球を楽しむお祭りムードがなにより最高でした♪

──ボールパークの醍醐味のひとつであるスタジアムグルメも、しっかり楽しめましたか?

佐々木 ヘルメット型容器に入っていて自分でアレンジできるアイスも食べましたし、長さ60センチもある名物の巨大ホットドッグ、ブーム・スティックはみんなで分けて食べました。あとめっちゃ美味しかったのが、袋を開けて直接チーズとソースをかけて食べるチップス。日本人も好きな味なので、絶対にバズると思います!

■水族館見学にお土産探し、本場のバーベキューに舌鼓

──名残惜しさに後ろ髪を引かれつつも、気付けば最終日。

佐々木 この日は、ダラス世界水族館などのスポットを回って、しっかり観光デー♪ こちらの水族館は動物園も一緒になっていて、自然の生息地を再現した環境下で、珍しい鳥類やほ乳類、魚類が展示されていました。

特に水族館のトンネルになっているエリアは見応えあり! ノコギリザメのお腹を、真下から間近で見ることもできたし、可愛いサルや小さなペンギンに色鮮やかなフラミンゴなど、どの生き物もすごく可愛いくて楽しめました。

▲ダラス世界水族館では、水中を歩けるトンネルエリアが見どころ

ロサンゼルス・ドジャース(青)のキャップ:4180円、白ポロシャツ:8250円、ベージュショーパン:8250円、ソックス:1320円(すべてニューエラ) スニーカー:1万2900円(チャールズ&キース/チャールズ&キース ジャパン)

──当然、食も楽しんできたわけですよね!?

佐々木 はい! テキサスといえば、なんといってもお肉! バーベキュー! ということで、今回訪れたのは、テリーブラックス バーベキュー。

▲名物テキサスバーベキューの美味しさの秘密を店員さんに取材中

ニューヨーク・ヤンキースの キャップ:4180円(ニューエラ)

サラダなんて、まるでバケツみたいな器に盛られて出てくるし、お肉は8人分で5〜6kgは出てくるのでとにかく満足感がすごいんです(笑)。人気のブルスケットは、表面がしっかり焼かれているのに噛むとホロホロ崩れるくらい柔らかく、スモークの風味もあって美味しかったです!

──他はどんなところに行ったんですか?

佐々木 リユニオンタワーというダラスを代表するランドマークにも登ってきました。地上171mで見晴らしも抜群! 街を見下ろすのも楽しいですし、何より“おひさまに近づける”というのが私的にはポイントが高かったです。

▲街のシンボルであるリユニオンタワーから望むダラスの街並みも格別。「おひさまに近づけます」とご満悦

ロサンゼルス・ドジャース(黒)の キャップ:4180円(ニューエラ)

──さすがキャプテン! 最後はショッピングで締めたんですね。ここは?

佐々木 バッキーズというガソリンスタンドに併設されたスーパーなんですが、オリジナルキャラのバッキーくんグッズがとにかく可愛くって、自分用、家族用、メンバー用とお土産を一気買いしました♪

──また今回の旅では、たくさんのニューエラのキャップを被って頂きました。

佐々木 いろいろなチームのキャップを被らせて頂きました。中でも、オールスターモデルはお気に入りで、日本に帰国してからも愛用しています!

▲古い町並みを残しつつも巨大ビル群が立ち並ぶアメリカ有数の都市ダラスを散策

ニューヨーク・メッツのキャップ:4180円(ニューエラ)

──この旅で体験した中で、何が1番思い出深いですか?

佐々木 テキサスの人々はみんな親切でしたし、私がMCを務める『スポーツ リアライブ』のリポーターとして選手から直接お話を聞けたのは大きな収穫でした。それに、大谷夫妻をあんなに間近で見られるなんて…すごく幸せでした♡ 2年連続で貴重な経験をさせていただき、ありがとうございました!

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.※2024年10月4日発売「GoodsPress」11月号114-117ページの記事をもとに構成しています

<撮影/早坂直人(Y's C) ヘアメイク/リコピン(MAXSTAR)スタイリスト/鼻先さや(DRAGON FRUIT) ライター/富永修朗>

