ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:30

米住宅着工件数（9月）

予想 135.1万件 前回 135.6万件（住宅着工件数)

予想 -0.5% 前回 9.6%（住宅着工件数・前月比)

予想 145.9万件 前回 147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数)

予想 -0.8% 前回 4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



22:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）



23:00

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席（質疑応答なし）



19日

1:10

ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）



1:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）





米英独仏首脳会議



※予定は変更されることがあります。

外部サイト