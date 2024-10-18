ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米住宅着工件数（9月）
予想 135.1万件 前回 135.6万件（住宅着工件数)
予想 -0.5% 前回 9.6%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.9万件 前回 147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 -0.8% 前回 4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
22:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席（質疑応答なし）
19日
1:10
ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
1:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
米英独仏首脳会議
※予定は変更されることがあります。
米住宅着工件数（9月）
予想 135.1万件 前回 135.6万件（住宅着工件数)
予想 -0.5% 前回 9.6%（住宅着工件数・前月比)
予想 145.9万件 前回 147.0万件（147.5万件から修正）（住宅建築許可件数)
予想 -0.8% 前回 4.6%（4.9%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
22:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、イベント講演（質疑応答なし）
23:00
カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、マクロ経済政策展望会議出席（質疑応答なし）
19日
1:10
ウォラーFRB理事、イベント講演（質疑応答なし）
1:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）
米英独仏首脳会議
※予定は変更されることがあります。