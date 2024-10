むぎが氏連載「むぎが氏とワンルーム酒場」バナー

飲むと言ったらわが家一択……!カクテルコンペティションにて特別賞を受賞し、バーテンダーの経験もあるYouTuberむぎが氏。YouTubeでは連日、晩酌の様子を配信し、「朴訥(ぼくとつ)とした語り口に癒やされる」「手際のいい調理は見ていて気持ちいい」「画面からお酒の味が伝わってくる」など話題沸騰中。お酒を愛し、お酒に愛されたといっても過言ではない彼女による、ワンルームで楽しむ晩酌エッセイ連載。連載第3回は、末長く愛される「マクドナルド」の新たな楽しみ方をご紹介!

ダブルチーズバーガーを最高に楽しむために焼いた目玉焼き

【写真】晩酌で楽しんだワイルドターキーのコーラ割

■マックと酒、大人のハッピーセットを楽しむズボラ女の昼飲み独身女の休日は、やることが無い。学生時代の友達たちは、結婚や出産、マイホームを建てたり人生のイベントを着々と進めているが、私はめっきりさっぱり何にもない。はっきり言って、人生ゲームの10マス目くらいだ。いや、もしかしたら結婚ルートではなく独身ルートの方に転がってしまったのかもしれない。いっそのことスタート地点に戻るマスに止まらないかしら。そんな私が持っているものは、ありあまる時間だ。休日は気が済むまでベッドでグーグー寝て、自然と目が覚めたらダラダラYouTubeで猫動画を鑑賞。飽きたら、TVerで平日見逃したドラマを鑑賞。惰性の日々を過ごしている。暇つぶしに開いたX(旧Twitter)のタイムラインに「1日無駄にしないで、最大限時間を活用しよう!」みたいな、至極真っ当なポストが流れてくる。私にジャック・バウアーにでもなれというのか。そんなこと考えてると、お昼になりお腹が空いてきた。朝食べてないからお昼はガッツリ食べたい気分だけど、外は暑いし着替えるのもめんどくさいしお化粧もしたくないし日焼け止めも塗るのもめんどくさいし立つのも息するのもめんどくさい。とにかく動きたく無いけどお腹空いて、何か食べたい。そんな時は怠惰の罪を抱えた人間の希望の神サービス「ウーバーイーツ」を利用する。ウーバーイーツとは、みなさんご存知フードデリバリーサービスだ。スマホアプリで、ぽちぽちと食べたい物を探し注文すると、早ければ15分くらいで届けてくれる怠惰歓喜のサービス。動かなくても美味しい物が食べられる素敵な時代。江戸時代の人たちが令和時代を見ると、どんな反応をするのだろうか。ある意味、文明の進化は肉体の退化でもあるかもしれない。スマホやPCといったデバイスで目が発達して大きくなり、グレイという宇宙人は実は未来の地球人と言う話もしたいが、やめておこう。ウーバーイーツアプリを開き、何を食べようか探してみる。ラーメン、カレー、ピザ、唐揚げ、韓国料理、中華料理などもう選んでるだけでよだれがじゅるりじゅるりと出てくる。ひかれる料理はたくさんあるが、セットでガッツリ食べたい気分なので安定のマクドナルドさんに決めた。メニューをみると、バリューセットやら期間限定セットやらたくさんある。注文する商品を決める時間は、心が上がる瞬間。未来に希望が持てる。改めて食べることって、幸せなんだな。私が気になったのはエグチセット(エッグチーズバーガーセット)とダブルチーズバーガーセット。目玉焼きが好きだから、エッグあるのは頼もしい。でもダブルチーズバーガーセットのところに「人気」と書いてありそれが異様に惹かれる。これが食べたいというより、「店長のおすすめ」だったり「人気商品」を選びがちなので今回も人気のダブルチーズバーガーセットを選ぼう。セットは、ポテト(M)にして、ドリンクはコカ・コーラ(ゼロ)。たくさん糖質を取るので今更ゼロ出なくても良いのだが、ゼロを選ぶのは最後のあがきであろう。注文画面に進み、お会計はPayPayで支払う。スマホ1台でお支払いまで済ませられるなんて、なんとも便利な世の中じゃ。100年後人類はどんな生活をしてるのか、月には行けたのか、みてみたい。注文したら、なんか元気になってきてとりあえずベッドから起き上がる。とはいえ、まだ宅配は来ないので、待ってる間ビールでも飲むとしよう。空きっ腹の胃袋に、ビールが染み渡り、体が目を覚ます。肝臓さんごめんなさい、弊社はブラック企業なので今日も働いてください。休日はやることないから昼から飲むのがデフォルトになりつつある、独身女の日常。スマホをみたら、商品を届けるフェーズに入ってた。自転車で届けてくれるらしい。地図上に配達者が動いて、お家まで来るルートを見るのが楽しい。注文から20分くらいでチャイムがなった。置き配にしてるので、玄関先に商品を置いてくれた。久々のマック、めちゃくちゃ楽しみ。玄関の隣に置いてあるマックをお家に入れ、紙袋を開くと、これまで食べてきた幸せな思い出が走馬灯のように蘇る……!なんともいえないノスタルジーな香りである。お腹が空きすぎたので、とりあえずセットとは別で頼んでおいたナゲットをマスタードソースにつけていただこう。大人になってから、ナゲットを注文するときソースは必ずマスタードにしている。なぜだろう、グリフィンドールやスリザリンのようなどしっとした感じではなく、レイブンクローみたいなマイナーだけど裏切らない安心感を求めてるのかもしれない。ナゲットをマスタードソースにつけて食べる。衣が程よくサクサクで、マスタードソースの柔らかく優しい辛さに癒される……。ナゲットがつまみになったのはいつからだろうか。ポテトも注文したので、1本食べてみるが、案の定少しぬるくなっていた。このまま食べても良いが、魚焼きグリルで温めてみる。本当はオーブンで温めたかったが、実は私のお家にはオーブンがないのだ。生活する上で無くてもいいけど、オーブンは「あったらいいなランキング」5位くらいな感じかな。ポテトが温められて怠惰な昼飲みの準備完了です。ダブルチーズバーガーをいただこう。バーガーの袋を開けると香ばしい香りが漂ってきて、ワクワクが止まらない。ディズニーランドで長時間並んだスペースマウンテンにようやく乗れるようなワクワク感と似た感情だ。ダブルチーズバーガーはビーフパティが豪華に2枚入って、チーズも挟まってる!!!ガブリといただきます。肉肉しく食べ応えがある…!口いっぱいに広がるビーフの旨味は、ダブルチーズバーガーだからこそ味わえる!ビールをぐびっと流し込み、気づいたらビール飲み終わってた。次は、やはりバーボンが飲みたくなってくる。マックの肉肉しくジャンキーな感じに力強いバーボン。ワイルドターキー、君に決めた!!バーボンは、アメリカのケンタッキー州で作られるウイスキーで、原料の51%以上もトウモロコシを使用したウイスキーです(そのほかバーボンと名乗れる定義はいくつかあるが割愛します)。ワイルドターキーはなんともワイルドで強そうな名前なのですがその由来は、七面鳥狩りの仲間に自慢のバーボンを振る舞ったところ、仲間の1人が「ワイルドターキー」と名付けたことに由来しています。度数も50.5%(ワイルドターキー8年)で高めなアルコール度数。いつもはソーダで割ることが多いのだが、今日はセットで頼んだコカ・コーラ(ゼロ)があるのでコーラで割って飲むとしよう。私のお家にはオーブンはないがソーダーメーカーはある。しかもお水以外も入れて良いソーダメーカーだ。炭酸を入れると、シュワシュワとコーラの炭酸が生き返った。グラスに氷を入れバースプーンでくるくるし、軽くグラスを冷やす。溶けた水を流しに捨ててワイルドターキー8年を30ml入れる。またバースプーンで氷とワイルドターキー8年を馴染むようにくるくる混ぜ、生き返ったコカ・コーラゼロをゆっくり入れる。ワイルドターキー8年のコーラ割、いただきます。ターキーの香ばしい樽の甘味と芯のある力強さが堪らない……。コーラの甘さが乗っかって、これは度数50%あるが驚くほどスイスイ飲めてしまう。サングラスをかけてアメ車で荒野を駆け抜ける気分。ひゃほ〜〜〜〜〜〜!!そんな気分の中、バーガーを食べようとしたが、最初に注文を迷っていた「エグチ」の卵がどうしても脳裏にちらつく。どうしても忘れられない。ということで、目玉焼きを作ることにしよう!フライパンに油を気持ち多めに入れて強火で温め、卵を入れる。じゅわじゅわと楽しそうに弾ける音でターキーコーラ割をちびちび飲む。料理しながら飲むこの時間は、私の生活の中でとても大切な時間だ。卵焼くくらいじゃ料理と呼んで良いのかわからないけど。少し焼けてきたら弱火にしてフライパンに蓋をする。普段は蓋を洗うのが面倒なので、蓋はしないが今日は特に洗い物も少ないからという理由で蓋をする。蓋を開けると、なかなかの良いカリカリ具合に仕上がった。黄身も半熟くらいでちょうど良い。目玉焼きマスターの称号を手に入れました。ダブルチーズバーガーのバンズを開けて目玉焼きを挟む。テイクアウトだからこそできる特製ダブルチーズバーガー(目玉焼き乗せ)の完成!ダブルチーズバーガー(目玉焼き乗せ)を口に入れる。これは優勝…!目玉焼きのカリカリとした食感と溢れる肉の旨味が最高です。まだシュワシュワのターキーコーラ割を流しこむ。Oh…. Amazing spiderman!!! This is very very happyset!!!! I have a dream!!!!! stay hungry stay foolish‼︎大人のハッピーセットですね、これは。ジャンキーで高カロリーなダブルチーズバーガーに、ターキーのコーラ割が合わない訳ない!最近太ったし、今日寝てただけで運動してないし、とかそんな小さなちまちました悩みは一瞬にして消え去る。ただ今、この瞬間にマックとターキーを楽しんでることに幸せを感じるのだ。ポテトに手を伸ばす。ポテト沼に入りました。なぜポテトって一つ食べると次々と食べたくなるのだろうか。危ない成分でも入ってるのかしら。ちなみに魚焼きグリルで温めたら少しだけ焦げた。カリカリにはならなかったのであった(オーブンの購入を検討しないとですね……)。あっという間にバーガーを食べ終え、ターキー君も飲み干したが、ナゲットがあるので、もう一杯ターキー君のコーラ割を作ろう。マクドナルドは、ビールも良いけどターキー君のコーラ割が1番キマる気がする。ハイボールではなく、コーラというところがポイントなのです。世界で私と同じことをしている人は何人いるのだろうか。本場のアメリカの方は、ターキー君とマクドゥアーナー(マクドナルド)を楽しんでるのかしら。今日もこの地球上のどこかでやることない独身女は昼飲みを堪能するのであった。動かずとも美味しいご飯が食べれる時代にもう少し甘えさせてくださいませ。お酒はしっかり美味しいのを作りますので。おやすみなさい(デブ活)。