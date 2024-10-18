¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Êâ¤«¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë¹ë²÷2¥é¥ó¡ª 4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë½¼¼Â´¶¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¡×
¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¹¥Ä´¤Ï¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¼¡Àï¤â¾¡Íø¤·¤ÆWS¿Ê½Ð¤È¹Ô¤¤¿¤¤(C)Getty Images
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¹õÃì¤¬¹¥Ä´¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ2¥é¥ó¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ3ÆÀÅÀ¤ÈÂçË½¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤â10-2¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2»î¹çÏ¢È¯¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î»Íµå¸å¡¢6²ó1»à°ìÎÝ¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤À¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä3ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Õ¥£¥ë¡¦¥á¥¤¥È¥ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤«¤é¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶¯¿¶¡£Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢»þÂ®102.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó165.0¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥377¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó115¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ò·×Â¬¤¹¤ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î¹ë²÷ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Blue¡Ù¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¤¿32ºÐ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤µ¤Ê¬¤À¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¡£Åê¼ê¿Ø¤â¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡£¤è¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤Î¸å¤Ë¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢3ÂÇÀÊÏ¢Â³¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÈà¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤·Èà¤é¤¬¤½¤ì¡ÊÂçÃ«¤Ø¤Î»Íµå¡Ë¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¹½¤ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò3¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£Âè5Àï¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¸áÁ°6»þ8Ê¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]