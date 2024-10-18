°Â¤á¤°¤ß¡¢¡ÈÁ°»õ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¿¡É0ºÐ¼¡½÷¤Î¥Ë¥Ã¥³¥êSHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î´î¤Ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
10·î16Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤¬¥¢¥á¡¼¥Ð¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£À¸¸å8¥ö·î¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°»õ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½©¥³¡¼¥Ç¤ÎÁ´¿ÈSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
¤³¤ÎÆü¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢°Â¤Ï¡¢¡Öº£Æü³°¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¶âÌÚºÔ¤Î´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤Æ¡¢ ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿°Â¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Öº£Æü¤Ï¡¢ ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¡¤è¤¸¤´¤¸Days¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥á¥¤¥¯¼¼¤é¤·¤¤È¤³¤í¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿½©¥³¡¼¥Ç»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ ¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ¶áÁ°»õ¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¼¡½÷¤Ç¤¹¡×¤È¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°»õ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤¨¤ë¥Ë¥Ã¥³¥ê¾Ð´é¤Î¼¡½÷¤Î»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¿§¡¹¤ÊÊª¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤»õ¡×¡ÖË¨²Î¥Á¥ã¥óÎÉ¤¯¾Ð¤¦¡×¡ÖÁ°»õåºÎï¤ËÀ¸¤¨¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»Ò¶¡¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î´î¤Ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È°Â¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£2015Ç¯3·î17Æü¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢2024Ç¯1·î23Æü¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£