2025年4月19日(土)・20日(日)に開催される『ジゴロック2025 ~大分”地獄極楽”ROCK FESTIVAL~ supported by ニカソー』の第一弾出演アーティストが発表された。

TOSテレビ大分が主催し、大分スポーツ公園にて開催される、大型音楽フェスティバル『ジゴロック』。今回発表となった第一弾出演アーティストは以下の通り。

▼4月19日(土)

ALI/コレサワ/SIX LOUNGE/水曜日のカンパネラ/LET ME KNOW and more

▼4月20日(日)

打首獄門同好会/かりゆし58/マルシィ and more