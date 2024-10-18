『結束バンドのきららアニソン歌ってみた』CD化で12月発売 ドラマパートを追加
『まんがタイムきらら展FINAL』にて展開された特別音楽コンテンツ『「ぼっち・ざ・ろっく！」結束バンドのきららアニソン歌ってみた』が、ドラマパートを追加しCDとして12月25日に発売されることが決定した。
【動画】ぼっちちゃん変顔に！公開された『ぼざろ×いろはす』映像
・収録内容
01．ドラマパート ある日の結束バンド 〜その1〜
02．Cagayake!GIRLS（けいおん！ OPテーマ）歌唱：喜多郁代（CV:長谷川育美）
03．Daydream cafe（ご注文はうさぎですか？ OPテーマ）歌唱：山田リョウ（CV:水野朔）
04．キルミーのベイベー！（キルミーベイベー OPテーマ）歌唱：後藤ひとり（CV:青山吉能）
05．SHINY DAYS（ゆるキャン△ OPテーマ）歌唱：伊地知虹夏（CV:鈴代紗弓）
06．Won(*3*)Chu KissMe!（桜Trick OPテーマ）歌唱：喜多郁代（CV:長谷川育美）
07．ドラマパート ある日の結束バンド 〜その2〜
価格は3080円。
【動画】ぼっちちゃん変顔に！公開された『ぼざろ×いろはす』映像
・収録内容
01．ドラマパート ある日の結束バンド 〜その1〜
02．Cagayake!GIRLS（けいおん！ OPテーマ）歌唱：喜多郁代（CV:長谷川育美）
03．Daydream cafe（ご注文はうさぎですか？ OPテーマ）歌唱：山田リョウ（CV:水野朔）
04．キルミーのベイベー！（キルミーベイベー OPテーマ）歌唱：後藤ひとり（CV:青山吉能）
05．SHINY DAYS（ゆるキャン△ OPテーマ）歌唱：伊地知虹夏（CV:鈴代紗弓）
06．Won(*3*)Chu KissMe!（桜Trick OPテーマ）歌唱：喜多郁代（CV:長谷川育美）
07．ドラマパート ある日の結束バンド 〜その2〜
価格は3080円。