¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÛÀÐÀîÍ´´õ¡¢¹â¶¶Íõ¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßÈ¯Çä¤Ø¡¡¹¤¬¤ë¥Ö¡¼¥à¤Ë´Ø·¸¼Ô¤â¶Ã¤
¡¡¥Ö¡¼¥à¤ÎÇÈ¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¼Ò¤Ï£±£¸Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤È¥é¥¤¥»¥ó¥·¥ó¥°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË½÷ÂåÉ½¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë»Ë¾å½é¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÃË»Ò¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ç¾¡¦ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤éÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤È¤ê¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶õÁ°¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤Ë¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤ÎÃË»Ò¤ÎÆÃ½¸¹æ¤âÇä¤ì¹Ô¤¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÀÐÀîÁª¼ê¤ä¹â¶¶Áª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£³¤³°¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¼Ò¤ÏÀÐÀî¡¢¹â¶¶¡¢À¾ÅÄ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò·èÄê¡£³èÌö¤ÎÉý¤Ï¥³¡¼¥È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£