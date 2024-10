3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。10月14日(月・祝)の放送では、ファンクラブツアーを映画化した「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」(現在公開中)に関するリスナーから届いたメッセージを紹介しました。

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗

映画「The White Lounge in CINEMA」舞台挨拶のライブビューイングに2回とも行ってきました。私はライブに参加していないので、ネタバレをなるべく見ないで、真っ白な気持ちで観られるように公開日を迎えました。とにかく圧巻、感動で、1回目は「何を観たんだろう」と、ボーッとして帰りました。2回目のライブビューイングはJAM'S(※ミセスのファンの愛称)ではない友人を誘いました。「反応はどうかな?」とドキドキしていたのですが、上映が終わった瞬間、「スタンディングオベーションしたいくらい凄かった!」と絶賛。「マイケル・ジャクソンの映画『THIS IS IT』を観たときくらいの感動だった!!」と、ミセスのエンターテインメントに驚いていました!!観るたびに本当に見方が変わる不思議な作品でした。素敵な作品に出会えて幸せです。サントラもたくさん聴くよ〜!(36歳)若井:嬉しいな〜!大森:「観るたびに見方が変わる」ってありがたいですね! それを目指していましたからね。観るたびに新たな視点がある映画だと思うけど、改めて「The White Lounge in CINEMA」はどうでしたか?藤澤:映像はライブツアーで回っていたものですが、この「〜in CINEMA」に向けて追加で撮影もしたので、ライブで観た方も、映画だからこその体験ができるんじゃないかな、という作品になっています!若井:細かいところまで自分たちもこだわりを入れたから、たくさん観てほしいね!大森:ね! 何度でも観てもらいたい作品を作ることができました! ありがとうございます。



