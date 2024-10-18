50Âå¤«¤é¤Î¡Ö¤â¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤Êë¤é¤·¡×8¤Ä¤Î½¬´·¡£»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤È¤â¾å¼ê¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦
¤â¤Î¤¬²È¤Ë¤¿¤Þ¤ë¤È¡¢Äê´üÅª¤Ë¼Î¤Æ³è¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Ç¤âÍýÁÛ¤Ï¾ï¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¡£50Âå60Âå¤ÎÀ¸¤Êý¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø¼Ô¤òÂ¿¤¯»ý¤Ä¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎÃæÆ»¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢50Âå¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÄó¾§¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæÆ»¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤Î½¬´·¤È¡¢50Âå¤Î¤¦¤Á¤ËÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÍýÍ³¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò½¬´·¤Å¤±¤è¤¦
¼Î¤Æ³è¤Ç¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤Û¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë¤â¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¿È·Ú¤ÊÊë¤é¤·¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò½¬´·¤Å¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À½¬´·¤Ï¤¹¤°¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾®¤µ¤Ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤ò½¬´·¤Å¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´Î¿´¡£°Ê²¼¤Ï¡¢»ä¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡È¤â¤Î¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î8¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¡£¤³¤Î8ÅÀ¤ò½¬´·¤Å¤±¤ë¤È¡¢¼Î¤Æ³èÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê1¡Ë¡¡¤â¤Î¤ÎÎÌ¤ò·è¤á¤ë
Ãª¤ä°ú¤½Ð¤·¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÊª¤ò¤Ä¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢É¬¤ºËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ä¥È¤Ï6³ä¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â7³ä¼ýÇ¼¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Äê´üÅª¤Ë¼Î¤Æ³è¤ò¤¹¤ë
ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£Äê´üÅª¤ËÉô²°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¥ì¥¸ÂÞ°ì¤ÄÊ¬¤ò¼êÊü¤¹¡È¼Î¤Æ³è¥Ç¡¼¡É¤òÀß¤±¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¡ÖÈÎÇäÅ¹¤Ï¼«ÂðÁÒ¸Ë¡×¤È»×¤¦¤Ù¤·
¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ï²È¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤âÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡£Í¾Ê¬¤Ï¤â¤¿¤º¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ëÀ£Á°¤ËÇã¤¤¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¡£µÞ¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇã¤¤¤ËÁö¤ë¤«¡¢Äü¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¤à¤ä¤ß¤Ë100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤
Í¶ÏÇ¤ÎÂ¿¤¤100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤ÐÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤È¿´ÆÀ¤ë¡£
¡Ê5¡Ë¡¡°ì¤ÄÇã¤Ã¤¿¤é°ì¤Ä¸º¤é¤¹
¤³¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤â¤Î¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¹ØÆþ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤â¡È²È¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤Ë¤ò½èÊ¬¤¹¤Ù¤¤«¡É¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤Ï¸º¤ë¡£
¡Ê6¡Ë¡¡¡Ö¡û¡ûÀìÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼Î¤Æ¤ë
¥È¥¤¥ì¡¦Íá¼¼¡¦Áë¥¬¥é¥¹¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¥í¡¦¾²¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀöºÞ¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤»¤º¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëÀöºÞ1ËÜ¤Ë¡£¤â¤Î¤Ë²¿Ìò¤âÌò³ä¤òÍ¿¤¨¤ÆÂåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ê7¡Ë¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¸«¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤
¡Ö²Ë¤À¤«¤é¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤éÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È´í¸±¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤âÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ê8¡Ë¡¡Á÷ÎÁÌµÎÁ¤Î¥ï¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤
¡Ö¡»¡»±ß°Ê¾å¤Ê¤éÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤ÇÇã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä»È¤¦¤Î¤«¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ù¤·¡£
50Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÊªÎÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤ÏÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢50Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤â¤Î¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤é¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¤ËÂÎÎÏ¤Ï¿ê¤¨¡¢Âç¤¤ÊÊÒ¤Å¤±¤ÏÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢50Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¿Æ¤Î²ð¸î¤â»Ï¤Þ¤ë»þ´ü¡£¼«Âð¤À¤±¤Ç¤Ï¤¯¡¢¼Â²È¤Î´ÉÍý¤ä¸å¤¸¤Þ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¡È¤É¤ó¤Ê¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤â¡¢»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥´¥ßÆ±Á³¡È¡¢¡È¹âÎð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡É¡¢¡È»ý¤ÁÊª¤Ï»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉéºÄ¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤Á¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤ì¤Ð¥¬¥é¥¯¥¿Æ±Á³¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¼êÊü¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡È¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡É¡¢¡È¤Þ¤À»È¤¨¤ë¤«¤é¡É¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤²¤¿¤¤¡É¡¢¡ÈËü¤¬°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¡¢¡É»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤À¤«¤é¡É¡¢¡ÈÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡É¡Ä¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤é¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼Î¤Æ¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤¬¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â²È¤Ë¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÍÄ¾¯´ü¤ÎºîÊ¸¤ä¹©ºî¤Ê¤É¤¬¤É¤Ã¤µ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼¡¤Ë¸«¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤Î°äÉÊÀ°Íý¤Î¤È¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë½èÊ¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Âæ¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤½Ð¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÊÊª¤¬Ì¤Íè¤ÇÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÉÔ°Â¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢º£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬¡¢Êë¤é¤·¤Î´ðËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£