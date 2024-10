池田 勝紀登壇！セリスタ オンラインセミナー『発達障害の理解とその治療法』

セリスタは、2024年11月10日(日)に、池田 勝紀 先生(アイデス・クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『発達障害の理解とその治療法』を開催します。

セリスタ『発達障害の理解とその治療法』

セリスタは、2024年11月10日(日)に、池田 勝紀 先生(アイデス・クリニック / 院長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『発達障害の理解とその治療法』を開催。

◇見どころ / 主な学習のポイント◇

■『発達障害の理解とその治療法』

池田 勝紀 先生 / Dr. Katsuki Ikeda

アイデス・クリニック / 院長

1) 発達障害とは?

2) 発達障害は多因子遺伝疾患

3) 有害重金属の影響

4) 発達障害の対応法

5) First Choiceで使える3つの漢方薬

※キーワード:発達障害、有害重金属、栄養療法、キレーション療法、漢方薬

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2EuUtXYbQG-EFrHKlbA4OQ#/registration

◇講師紹介◇

池田 勝紀 先生 / Dr. Katsuki Ikeda

アイデス・クリニック / 院長

https://idss-clinic.com/

《経歴》

1999年聖マリアンナ医科大学卒業後、聖マリアンナ医科大学/救急医学講座入局。

2001年国立国際医療センター/呼吸器外科レジデント、2003年聖マリアンナ医科大学附属病院 救命救急センター、2005年船橋市立医療センター/救命救急センター、2012年同病院/救命救急センター/副部長に就任。

ご子息が2歳の時に、知的障害と自閉スペクトラム症の発達障害と診断され、治療法を求め米国先端医療学会:ACAMに参加し、発達障害への栄養療法の存在を知り、ご子息へ栄養療法などを行いながら、療育や家庭教育を開始した。

その後ご子息の発達障害が顕著な改善を見せたことから、周囲の発達障害のお子さんとご家族の支援を行うために2015年に満尾クリニックで発達支援外来を開始し、2016年に一般社団法人 日本発達障害支援協会、ヒューメインプレイスを発足した。

その後、より支援の質と幅の向上のために、2018年日本で初めて栄養療法を取り入れた児童発達支援・放課後等デイサービスキッズプレイスたかなわだいとアイデス・クリニックを立ち上げ、日々発達障害のお子様とご家族の支援を行っており、2021年にはキッズプレイスたかなわだいIIを立ち上げ2024年3月からは子供食堂を開始し、地域のお子様たちの栄養改善にも努めている。

受賞歴について、平成21年度日本救急医学会 最優秀科学論文賞を受賞。

「ドクターカーに搭載した標準12誘導心電図所見を加味した急性冠症候群の病院前診断の有用性」。

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 27 Stage 1

■開催日時 :2024年11月10日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :ZOOMオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『発達障害の理解とその治療法』

池田 勝紀 先生 / Dr. Katsuki Ikeda

アイデス・クリニック / 院長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2EuUtXYbQG-EFrHKlbA4OQ#/registration

