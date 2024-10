前田敦子登壇！2024東京・中国映画週間「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」

日中文化交流協定締結45周年を迎える今秋、第37回東京国際映画祭の提携企画として日中映画祭実行委員会(代表:耿忠)が主催する「2024東京・中国映画週間」の最終日・10月29日(火)に「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」を有楽町朝日ホールにて開催します。

2024東京・中国映画週間「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」

日中文化交流協定締結45周年を迎える今秋、第37回東京国際映画祭の提携企画として日中映画祭実行委員会(代表:耿忠)が主催する「2024東京・中国映画週間」の最終日・10月29日(火)に「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」を有楽町朝日ホールにて開催。

「ゴールドクレイン賞授賞式」は、2024年で19回目の開催となる「2024東京・中国映画週間」のクロージングイベントとして開催する企画で、日中両国の映画界を代表する素晴らしいゲストが登壇予定です。

日本映画界からは俳優の北村一輝、女優の中山忍、田中麗奈、前田敦子らがプレゼンターとして登壇します。

中国映画界からはシュー・ジェン(徐崢)、リウ・ハオラン(劉昊然)、チャン・チュンニン(張鈞簶)らが作品と共に来日します。

クロージング作品には中国トップ若手俳優ポン・ユーチャン(彭碰暢)との名演技に涙なしでは見られない感動作『雲の上の売店(原題:雲辺有個小売部)』を上映します。

また、中国の源氏物語といわれる名作古典のリメイク作『新紅楼夢〜天運良縁〜』や来年1月に日本公開が決定しているホアン・ジンユー(黄景瑜)とワン・イーボー(王一博)のダブル主演で贈るアクション・ムービー『FPU 〜若き勇者たち〜(原題:維和防暴隊)』等、計13作品をTOHOシネマズ 日本橋にて上映します。

◇ 閉幕式(クロージング上映)&第9回ゴールドクレイン賞授賞式 概要

■ 日時 : 2024年10月29日(火)15:00〜

■ 時間 : 15:00〜16:30(開場14:00〜、映画上映16:35〜)

※式典により映画の上映開始時間が前後する可能性があります。

■ 会場 : 有楽町朝日ホール

〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F

■ アクセス : JR(山手線・京浜東北線)有楽町駅 中央口または銀座口

東京メトロ(丸ノ内線・銀座線・日比谷線)銀座駅 C4出口

東京メトロ(有楽町線)有楽町駅 D7出口

いずれも徒歩1〜2分

■ チケット販売: 金額 2,500円(税込) 絶賛発売中

■ 販売サイト : チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2454142

■ 司会 : 佳永馨璃、井手麻渡

■ 生中継 : ニコニコ日中ホットラインチャンネル

https://live.nicovideo.jp/watch/lv345956820

ゲスト画像

◇ 一般上映概要

■ 上映期間 : 2024年10月22日(火)〜10月28日(月)

■ 上映会場 : TOHOシネマズ 日本橋

東京都中央区日本橋室町2-3-1 コレド室町2 3F

■ アクセス : 銀座線・半蔵門線 三越前駅 直結A6出口横

JR総武線快速・横須賀線 新日本橋駅直結

山手線・中央線・京浜東北線 神田駅 東口より徒歩8分

■ チケット販売: 金額 1,500円(税込) 絶賛発売中

■ 販売サイト : TOHOシネマズ 日本橋

https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/073/TNPI2000J01.do

◇上映作品

(1) 『スケッチ〜彼女と描いた光〜(原題:燦爛的[女也])』

(2) 『雲の上の売店(原題:雲辺有個小売部)』

(3) 『新紅楼夢〜天運良縁〜(原題:紅楼夢之金玉良縁)』

(4) 『アップストリーム〜逆転人生〜(原題:逆行人生)』

(5) 『A LEGEND/伝説(原題:伝説)』

(6) 『デクリプト(原題:解密)』

(7) 『FPU 〜若き勇者たち〜(原題:維和防暴隊)』

(8) 『校内探偵〜隠された発明品〜(原題:校園神探)』

(9) 『志願軍〜雄兵出撃〜(原題:志愿軍:雄兵出撃)』

(10) 『黙殺〜沈黙が始まったあの日〜(原題:黙殺)』

(11) 『最高でも、最低でもない俺のグッドライフ(原題:走走停停)』

(12) 『抓娃娃(じゅあわわ) ー後継者養成計画ー(原題:抓娃娃)』

(13) 『京劇映画 捉放曹』

[※]「燦爛的[女也]」の「女也」は「女へん+也」が正式表記。

◇イベント概要

<主催>

NPO法人日中映画祭実行委員会

<パートナー>

中国電影股[イ分]有限公司/上海電影集団有限公司/北京電影学院/中国電影資料館

[※]「中国電影股[イ分]有限公司」の「イ分」は「にんべん+分」が正式表記。

<後援>

中華人民共和国駐日本国大使館/外務省/経済産業省/文化庁/観光庁/東京都/

独立行政法人国際交流基金/公益財団法人ユニジャパン/日本政府観光局(JNTO)/

独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)/中国駐東京観光代表処/

中国映画監督協会/協同組合日本映画監督協会/公益社団法人日本中国友好協会/

日本中国文化交流協会/一般財団法人日中経済協会/一般社団法人日中協会/

公益財団法人日中友好会館/日本孫中山文化基金会/一般社団法人日中文化展覧協会

<メディアパートナー>

ニコニコ動画日中ホットラインチャンネル/東方衛視東京支局/

株式会社MediaBank

<企画運営>

株式会社ムーランプロモーション

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 前田敦子登壇!2024東京・中国映画週間「第9回ゴールドクレイン賞授賞式」 appeared first on Dtimes.