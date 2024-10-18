習近平氏、安徽省を視察
17日午後、安徽省安慶市管轄の県級市、桐城市にある歴史的名所、六尺巷を視察する習近平氏。（合肥＝新華社記者/燕雁）
【新華社北京10月18日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は17、18両日、安徽省を視察した。
17日午後、安徽省安慶市管轄の県級市、桐城市にある歴史的名所、六尺巷を視察する習近平氏。（合肥＝新華社記者/燕雁）
17日午後、安徽省安慶市管轄の県級市、桐城市にある歴史的名所、六尺巷を訪れ、地元住民や観光客と親しく交流する習近平氏。（合肥＝新華社記者/申宏）
17日午後、安徽省合肥市の浜湖科学城で、同省の重要な科学技術革新成果に関する展示を見る習近平氏。（合肥＝新華社記者/謝環馳）
17日午後、安徽省合肥市の浜湖科学城で、同省の重要な科学技術革新成果に関する展示を見る習近平氏。（合肥＝新華社記者/謝環馳）
17日午後、安徽省合肥市の浜湖科学城で、同省の重要な科学技術革新成果に関する展示を見る習近平氏。（合肥＝新華社記者/謝環馳）
17日午後、安徽省合肥市の浜湖科学城を訪れ、研究者や企業責任者と親しく交流する習近平氏。（合肥＝新華社記者/鞠鵬）
17日午後、安徽省合肥市の浜湖科学城を訪れ、研究者や企業責任者と親しく交流する習近平氏。（合肥＝新華社記者/謝環馳）