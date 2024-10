インディーズでの活動を経て、2023年10月にキングレコード「EVIL LINE RECORDS」より「babel」でメジャーデビューを果たしたBimi。『心色相環』などコンスタントなリリースに続き、8月28日にリリースされた『Snack Box』『Refresh』の二枚のEPを携えてのツアー<Bimi Release Party 2024 -Special Box->のファイナル公演が、10月16日、Zepp Shinuku(TOKYO)にて行われた。

ライブアーカイブ配信情報

■Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)

アーカイブ配信チケット:http://eplus.jp/bimi-st/

販売期限:2024年10月23日(水)21:00

セットリスト

Playlist:https://elr.lnk.to/241016



M1.Miso Soup

M2.You Gotta Power

M3.ミツ蜂

M4.Hurry feat.福澤 侑

M5.selfy

M6.月と太陽 feat.SUIMMIN

M7.Safe Haven

M8.Absolute ZERO feat.Usnow

M9.イロドリ ※カノエラナ楽曲

M10.夕立 feat.カノエラナ

M11.OIL

M12.衝動

M13.Good-by

M14.飼ふ -味変-

M15.輪 -味変-

En1.虫の音

En2.博徒街道

En3.怒鈍器

En4.LOVE

Major 1st ALBUM『R』

2025年4月9日(水)発売

通常盤予約リンク一覧:https://elr.lnk.to/RCDTW

Public Relations Set盤予約リンク:https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1747/?elr=46544



【通常盤】

品番:KICS-4189

商品形態:CD only

定価:¥3,600(税抜価格 ¥3,273)

収録内容:新曲8〜10曲予定

仕様:限定スリーブケース(初回プレス分のみ)



法人特典一覧

・Amazon co.jp:特典内容未定

・楽天ブックス:特典内容未定

・HMV:特典内容未定

・TOWER RECORDS:特典内容未定

・メーカー特典:特典内容未定(対象店舗は追って解禁致します。)

・ELR Store:ミニライブ(Major 1st ALBUM『R』収録曲よりランダム3曲予定)&美味チンチロ祭り抽選参加



●参加方法

ELR Storeにて、Bimi Major 1st ALBUM『R』を期間内に予約で抽選に参加可能



●会場

都内某所

※入場には、別途ドリンク代¥500必要



●イベント日時

2025年4月12日(土)1部:OPEN13:30/START14:00(予定)

2025年4月12日(土)2部:OPEN17:30/START18:00(予定)

●抽選対象商品予約期間

2024年10月16日(水)21:00 〜 2025年2月25日(火)23:59



●当選発表

2025年3月10日(月)17時以降順次ご案内



【Public Relations Set盤】※ELR Store受注限定商品

品番:ECB-1747

商品形態:CD+Goods

価格:¥7,000(税抜価格 ¥6,364)

CD収録内容:通常盤と同内容

グッズ内容:ステッカーやキーホルダー等のPR向けグッズ数点

受注期間:2024年10月16日(水)21:00 〜 2025年1月27日(月)23:59予定

Live Blu-ray『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』

2025年4月9日(水)発売

予約リンク一覧:https://kingeshop.jp/shop/g/gNXD-1103/?elr=46544



【Blu-ray版】※ELR Store限定

品番:NXD-1103

商品形態:Blu-ray

価格:\7,000(税抜価格 \6,364)

収録内容:Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)本編

特典映像:Behind the Scene「Bimi Release Party 2024 -Special Box-」

仕様: チャック付きビニールケース

封入:STAFF PASS風ステッカー、四つ折りB4サイズポスター



予約特典

ELRstore :Bimi OUT STORE PARTY from-Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO) (ミニライブ&Bimiガラポン祭り)抽選参加



●イベント内容

ミニライブ&Bimiガラポン祭り



●参加方法

ELR Storeにて、「Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)」を期間内に予約で抽選に参加可能



●会場

都内某所

※入場には、別途ドリンク代¥500必要



●イベント日時

2025年4月13日(日)1部:OPEN13:30/START14:00(予定)

2025年4月13日(日)2部:OPEN17:30/START18:00(予定)

●抽選対象商品予約期間

2024年10月16日(水)21:00 〜 2025年2月25日(火)23:59



●当選発表

2025年3月10日(月)17時以降順次ご案内

関連リンク

◆Bimi オフィシャルサイト

◆Bimi オフィシャルX

◆Bimi オフィシャルInstagram

バックDJであり、Bimi作品の多くのトラックを手掛けるDJ dipがプレイするビートに合わせて会場からは手拍子と歓声があがり、その波に呼ばれるようにステージにBimiが登場。そのままBimiが「よろしく!」という短い言葉を会場に投げかけ、ライブは「Miso Soup」からスタート。《これから巻き起こす事は神のみぞ知る》という歌詞と連動するように、この日のライブへの期待を更に高めていく。そのままブレイキン的なポーズも飛び出した「You Gotta Power」、「映像は撮ってもいいけど、俺のことを見とけ!」と宣言しての「ミツ蜂」、会場からも『Hurry Up!』というコールが起きた「Hurry feat.福澤 侑」と強い熱気を帯びたままライブは進行。ファルセットで聴かせる「selfy」、フックでボーカリストとしての強さを聴かせる「月と太陽 feat.SUIMMIN」、一転して荒々しいシャウトをダウンビートに乗せて響かせる「Safe Heaven」、細かいライミングで言葉の妙を聴かせる「Absolute ZERO feat.Usnow」と、バラエティに富んだライブを展開していく。Bimiがステージを後にすると、シンガーソングライターのカノエラナが登場し、ソロ曲に続き、Bimiと「夕立 feat.カノエラナ」を披露。スクリーンに映された初公開となるMVをバックに、夏の情景を情緒深く歌い上げる二人。そしてスポットライトに照らされて過去の記憶について歌う「OIL」をエモーショナルに歌い上げた。「お待ちかね」というBimiの言葉に導かれるようにステージに上ったのは阿部顕嵐。昨年開催の<Bimi Fes turn 1>にも登場した彼と「衝動 feat.阿部顕嵐」をエネルギッシュにパフォーマンスし、ラストで抱擁した姿には歓声があがる。「カノエラナちゃんや顕嵐のように、出会いや仲間に恵まれてるなと思う。だけど疎遠になる人もいる。でも、そいつらのことを思ってるし、楽しくいつまでもいたいと思って書きました」という言葉から「Good-by」。スクリーンには歌詞が映し出され、その歌詞を読み解くように丁寧に歌い上げるBimi。そのまま「飼ふ -味変-」とリスナーの心の襞を刺激するような楽曲を続ける。そしてメジャーデビューから1年間の活動を振り返りながら「今日は恩返しに、最後の一曲を用意してきたから」と、ラストソングの「輪 -味変-」へ。曲中に発せられた「みんなのことを信じてます」という言葉に答えるようにオーディエンスはジャンプし、会場が一体となった。「Bimi!」というコールと拍手に包まれ、ステージはアンコールへ。オーディエンスが照らすスマホの光に照らされ、幻想的に「虫の音」が披露された。「ヤバい発表を持ってきたから」という言葉に続き、まずは2025年4月28日に<Bimi Live Galley #04 -Dear 27th->を開催することが告知。本名の廣野凌大として出演した舞台『鋼の錬金術師』の演出家・石丸さち子が手掛けるライブで、「音楽業界・俳優業界をごちゃまぜにします」という内容であると同時に、彼が27歳の誕生日を迎える日に開催されるということで、多くのロックスターが27歳で命を落としたことから異名された「27クラブ」を意識した内容になると宣言された。それに先立ち4月9日にはメジャー初のアルバム『R』と、この日のライブを収録した映像作品『Bimi Release Party 2024 -Special Box- at Zepp Shinjuku(TOKYO)』の発売がアナウンスされた。特にアルバムについては「Restart、ReBirth、RYOTA……、自分と向き合ったアルバムになる」と語られ、会場からは期待の拍手が上がる。そしてそれに伴って、Bimiとしては最大となる全国8箇所を巡る<Bimi Release Party Tour 2025 -R->の開催が発表され、「来年の上半期は楽曲制作とライブに集中します。俺にベット(賭け)してください」とオーディエンスに呼びかけ、会場からは更に大きな歓声があがった。そのままライブは「博徒街道」「怒鈍器」「LOVE」とダンサブルな楽曲を立て続けに披露し、興奮状態のまま終演を迎え、息を弾ませながらBimiも、そしてオーディエンスも会場を後にした。多層的なボーカルワークとタイトなラップ、バラエティに富んだトラックとパフォーマンスで会場を魅了したBimi。アルバム『R』以降はどのような姿を見せるのか、期待してその日を待ちたい。文◎高木 "JET" 晋一郎写真◎Yusuke Baba(Beyond the Lenz)