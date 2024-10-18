¥«¥¤¥ä¡¢¸µÉ×¡¦ÀîºêËãÀ¤¤ÎºÆº§¤ò½ËÊ¡¤â...Ë½Ïª¡¡¡Öµ´²Ç¡×¥¥ã¥é¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤¬2024Ç¯10·î17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀîºêËãÀ¤¤µ¤ó¤ÎºÆº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ì¤Ä¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀîºê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àîºê¤µ¤ó¤¬14Æü¤ËºÆº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤Ï17Æü¡¢¡Ö¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎºÆº§È¯É½¤Ë¤¤¤¿¤ë²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤µ¤ì¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¿É¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¡£ºÆº§¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÁ°Êó¹ð¤¬¤Ê¤¯¡¢Àîºê¤µ¤ó¤ÈÀîºê¤µ¤ó¤ÎÊì¤¬½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊìÍÍ¤È¤Î°¦¾ð¿¼¤¤´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ç¯¤Ë¿ô²ó¤ªÊìÍÍ¤òË¬¤Í¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âËè½µÅÅÏÃ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ªÊìÍÍ¤ò¿¼¤¯Âº·É¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç°ì¤Ä¡¢¿´¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ×Ë¾¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¤¢¤ë¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¡Øµ´²Ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÊª¸ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎµõÁü¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤¿¤À¡¢°¦¤ÈÂº·É¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¼Â¤À¤±¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬°ì¿Í¤ÇÈà¤é¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤«»ä¤Ø¤ÎÂº½Å¤ò»ý¤Á¡¢»ä¤ÎÌ¾Á°¤òÍø±×¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤â¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤Ï1990Ç¯¤ËÀîºê¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ºÛÈ½¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£