コマツ製の3トンパワーショベルを新車で導入！ジャイロライドパーク「パワーショベルパーク」リニューアルオープン

ジャイロライドパーク「パワーショベルパーク」リニューアルオープン

名称 : パワーショベルパーク

所在地 : 栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内

連絡先 : 0287-74-5517、 info@lbcg.net

リニューアルオープン日: 2024年10月19日(土)

営業時間 : 年中無休 10:00〜17:00

(荒天時等、営業休止する場合があります。

営業状況はホームページを確認してください)

公式ホームページ : https://lbcg.net/psp/

予約・お問い合わせ : 公式ホームページ、お電話にて

アクティビティリゾート「ジャイロライドパーク」は、2024年10月19日(土)より新アクティビティ「パワーショベルパーク」をリニューアルオープン。

本物のコマツ製パワーショベルを操縦し、大自然の中でエキサイティングな操作体験ができるユニークなアトラクションが、さらにパワーアップして登場します。

【コマツ製の大型パワーショベルを導入!】

インストラクターがマンツーマン指導

これまで体験できたのは小型パワーショベルのみでしたが、今回のリニューアルではコマツ製の3トンパワーショベルを新車で導入。

迫力満点の重機を操るスリルと達成感を大人から子どもまで楽しめるようになりました。

操作はインストラクターがマンツーマンで優しくサポートするため、初めての方でも安心して挑戦できます。

操作は最初は簡単ではありませんが、その難しさがチャレンジ精神を刺激し、成功した時の喜びはひとしおです。

【安全への配慮とファミリー向け体験】

キャビネットの中で操作するので、雨でも体験OK

大きい石を釣って持ち上げてみよう

「パワーショベルパーク」は、安全性を最優先に設計されています。

特にファミリーで楽しめるよう工夫されており、お子様にも安心して利用できます。

インストラクターが常に近くで指導を行い、操作が難しい場合も的確にフォローする万全なサポート体制で、全ての参加者が楽しみながら操作を習得できます。

なお、小学生以下のお子さまは保護者の方と同乗する必要があります。

【那須高原で楽しむ、心と体を動かす1日】

保護者の方と一緒なので小さいお子様も安心

大きなショベルカーの操作という貴重な体験ができます

「パワーショベルパーク」は、ジャイロライドパーク内に併設されているため、他のアクティビティとのおトクなセットプランも用意されています。

一日中アクティビティを楽しみながら、那須高原の美しい自然を満喫できる絶好の機会です。

さらに、当施設には、ドッグフレンドリーなグランピングカフェ&バー”たき火”もあり、なんと「わんちゃんごはん」を無料で提供しています。

ご家族や愛犬と一緒に、心癒されるカフェタイムも楽しめます。

【予約・アクセス情報】

「パワーショベルパーク」は10月19日よりリニューアルオープンし、新型重機の体験予約が可能です。

予約なしでも体験できますが、お待ちいただくことがあります。

ご家族や友人と一緒に、ぜひこの秋の新たな冒険に挑戦してみてください!予約は先着順となりますので、特に週末や祝日を狙う方はお早めに!予約や詳細情報は、公式ウェブサイト( https://lbcg.net/psp/ )を確認してください。

