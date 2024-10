モデル・女優の水原希子が16日(水)、赤ドレス姿を披露した。



モデル・女優として活動する水原希子。華やかな顔立ちとスタイルで、世界中から注目を集めている。



水原は16日、「Thank you for all the sweetest birthday wishes and lovely presents」とInstagramを更新。続けて「とっても幸せです。お祝いしてくれた皆さま 誕生日メッセージを下さった皆さま 皆さまの優しさに甘えさせてもらっています。いつもいつもいつまでも、、ありがとうございます これからも末永くよろしくお願いします」と34歳の誕生日を迎えたことを報告し、背中が大胆にあいた赤ドレス姿やパーティーでの様子を公開した。



この投稿にファンからは「きこちゃんずっとだいすき!」「誕生日おめでとうございます」「Happy Birthday!!」など、世界各国から祝福のコメントが寄せられていた。



