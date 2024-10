ONE PACT、タイトル曲「DESERVED」MVを公開…中毒性のあるシンセリフに注目

ONE PACTが、タイトル曲「DESERVED」のミュージックビデオを公開した。本日(18日)午後6時、ONE PACTは公式Youtubeチャンネルを通じて、2ndミニアルバム「[fallIn']」のタイトル曲「DESERVED」のミュージックビデオを公開した。公開されたタイトル曲「DESERVED」は、リズミカルなハウスビートと中毒性のあるシンセリフが特徴のポップダンスジャンルの楽曲で、愛される資格があるにもかかわらず、傷を与える恋人に感じる複雑な心境を込めた曲だ。

2ndミニアルバム「[fallIn']」には、タイトル曲「DESERVED」のほか、ソフトで清涼なシンセサイザーとビートが引き立つポップR&Bの「At the last moment」を皮切りに、サビの強烈なビートが特徴のダンスポップ曲「I Still do」、別れの後、あてもなく彷徨う心を収めたポップR&B「歩いていれば」、別れた恋人に対して、来世では相手を心から愛する人がいないことを願う「来世」、EPサウンドと感性的なボーカルが調和した「My dear」まで、多彩な6曲が収録された。