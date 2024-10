下北沢の人気カレー店「カレーの惑星」の跡地に姉妹店がオープン！

テレビやWEBメディアで大人気の“カレーおじさん \(^o^)/”に今週食べたカレー&スパイス料理の中からイチオシを教えてもらう連載。今回は、下北沢の人気店「カレーの惑星」の跡地にオープンした姉妹店「CURRY SHOP エイリアンズ」を訪問。

【カレーおじさん \(^o^)/の今週のカレーとスパイス#189】「CURRY SHOP エイリアンズ」

10月10日から27日まで「下北沢カレーフェスティバル2024」が開催中です。元々下北沢はそこまでカレーのお店が多かったわけではないのですが、カレーフェスが開催されるようになってからカレーのお店が増え、普段はカレーを出さないお店もこの時期になるとスペシャルメニューとしてカレーを出すようになったりと、下北沢の町がカレーに染まるような時期となり、毎年盛り上がりを見せています。

お店は一見、写真屋さんですが、中に入ればカレー屋さんです

そんな下北沢の人気店「カレーの惑星」が移転したのですが、その跡地に姉妹店である「CURRY SHOP エイリアンズ」が2024年9月8日に開店しました。

店内はカウンターとテーブル席を用意

何故その流れになったのかと言うと、まず建物の老朽化により取り壊しが決まり、1年以内にカレーの惑星が立ち退かなくてはいけない状況となり、カレーの惑星としても人気店なのでもっと広いお店でとの考えがあったので移転。しかし移転が決定した後に立ち退きのタイミングが3年後に延び、その期間にカレーの惑星とは違う新たなカレーとスパイス料理のお店を出したいと、シェフが社長に直訴して姉妹店がスタートすることになったのだそうです。

「牛すじグリーンカレー」に、トッピングは「塩麹チキンカツ」

確かにエイリアンズはカレーの惑星とはまた違う魅力を持ったカレーを提供しています。「牛すじグリーンカレー」1,300円に「塩麹チキンカツ」280円を、「ホネホネチキンカレー」1,300円に「フライドエッグ」150円をトッピングして注文。

隠し味は、ニラ!

牛すじグリーンカレーはタイ料理のゲーンキョウワン(グリーンカレー)に近いココナッツミルクとハーブの利いたカレーなのですが、タイと違うのはそこにほうれん草やニラが使われているということ。特にニラの風味が程よい隠し味となっていて個性あるおいしさに仕上がっていました。トッピングのチキンカツも塩麹によって柔らかくなっていて食べやすく、満足度も上がります。

「ホネホネチキンカレー」と、トッピングの「フライドエッグ」

ホネホネチキンカレーはシャバッとしたテクスチャーのチキンカレーで、こちらには味噌が隠し味として使われ、その奥深い風味が個性となっています。フライドエッグも想像通り相性の良いトッピングでした。

メニュー名通り、存在感抜群のホネホネチキン

どちらのカレーも隠し味の使い方が絶妙で、よくあるスパイスカレーではなく、このお店オンリーワンの味となっているのがとても良いです。

ピクルスとアチャールは箸休めにピッタリ

卓上には箸休めとして2種、高菜のアチャール、きゅうりとにんじんのピクルスがあり、それを加えると程よい酸味でカレーの味にも変化が出ます。この付け合わせも他にありそうでなかなか無いもの。一見普通に見えてちゃんと個性があるというのが素晴らしいです。

今後の展開を聞いてみると、おつまみやトッピングメニューを増やし、夜の営業時間も長くして、昼はカレー、夜は締めにカレーを食べることができる、飲めるスパイス創作料理屋にしていきたいとのこと。お店にはテイクアウト用の出窓があるのですが、そこで立ち飲みも可能にしたいそうで、さらに楽しいお店となっていきそうです。

テイクアウトにも対応

今回ご紹介したCURRY SHOP エイリアンズも、元々その場所にあって移転したカレーの惑星も、どちらも違う魅力で下北沢のカレーを盛り上げていく存在と言えます。どちらのお店もカレーフェスティバルに参加しているので、カレーフェスに行く方は要チェックですし、行かない方もブックマークしておいて損はないですよ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆CURRY SHOP エイリアンズ住所 : 東京都世田谷区北沢3-34-3 石川荘TEL : 03-6407-9220

撮影:カレーおじさん

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

