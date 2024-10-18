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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年10月17日(木) 0:00 〜 2024年10月18日(金) 23:59まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。

現在、USB-C/A両対応の直挿しできる、ロジテック（Logitech）のスティック型SSD「LMD-SPE100UAC」や最大読出し速度1050MB/秒、最大書込み速度1000MB/秒で写真や動画をバックアップできるSanDisk（サンディスク）の「SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD」など、お得に登場している人気の外付けSSDをピックアップしました。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年10月18日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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スマホケースを装着したまま使える、ロジテックのUSB-C/A両対応のスティック型SSDがセール特価に！

ロジテック SSD 外付け 1TB iPhone15 対応 USB Type-A/USB Type-C 両挿し 純正ケース対応 スティック型 コンパクト USBメモリサイズ PS4 PS5 動作確認済 LMD-SPE100UAC 13,980円 Amazonで購入する PR PR

ロジテック SSD 外付け 500GB iPhone15 対応 USB Type-A/USB Type-C 両挿し 純正ケース対応 スティック型 コンパクト USBメモリサイズ PS4 PS5 動作確認済 LMD-SPE050UAC 7,980円 Amazonで購入する PR PR

隣のポートに干渉しないスリム設計。ロジテックの極薄SSDがお買い得価格で販売中！

iPhone 15 対応 ロジテック SSD 250GB 外付け 高速 読込速度1000MB/S 薄型 スリム Type-C USB-C PS5 iPad USB 10Gbps 小型 スティック LMD-SPDH025UC 6,480円 Amazonで購入する PR PR

バッファロー史上最小・最軽量のSSDが17％オフなど、バッファローの外付けSSDがセール価格で勢揃い！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N 12,040円 （13％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST1.0U3BA/N 17,480円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 Type‐C 最大読出速度1050MB/秒 防塵防滴 IP55 耐衝撃 MIL‐STD ポータブル【 iPhone 15 15Pro Windows MacOS ChromeOS PS4 PS5 メーカー動作確認済み】SSD-PHP1.0U3BA/N 18,080円 Amazonで購入する PR PR

最大25％オフも。長期間の保証付きで安心なSanDiskの外付けストレージがお買い得！

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証 18,162円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大800MB/秒 SDSSDE30-1T00-GH26 ポータブルSSD Win Mac PS4 エコパッケージ メーカー3年保証 14,949円 Amazonで購入する PR PR

【 サンディスク 正規品 】 SanDisk 外付け SSD 1TB スライド式 日本限定モデルUSB3.2Gen1 メタル筐体 Slim ポータブル SSD SDSSDE20-1T00-GH25 3年メーカー保証 13,939円 Amazonで購入する PR PR

PS5やテレビ録画にも対応した、エレコムの外付けSSDも要チェック！

エレコム SSD 外付け 1TB USB3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/テレビ録画 対応】 ブラック ESD-EMA1000GBK 11,980円 Amazonで購入する PR PR

エレコム SSD 外付け ポータブル 1TB USB3.2 (Gen2) 小型USBメモリサイズ テレビ録画対応 PS5対応 読込速度最大600MB/s 書込速度最大500MB/s ESD-EAXS1000GBK 19,800円 Amazonで購入する PR PR

キオクシアやCrucial、Samsungの外付けSSDが軒並み15％オフ。この機会をお見逃しなく！

キオクシア KIOXIA SSD 外付け 1TB USB3.2 Gen2 最大読出速度 1,050MB/秒 【 iPhone 15 / 15 Pro / PS4 / PS5 動作確認済み 】 国産3次元フラッシュメモリ搭載 耐衝撃 アルミ筐体 パスワード保護 EXCERIA PLUS ポータブル SSD-PKP1.0U3-B/N 13,980円 Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】Crucial X9 外付け SSD 1TB USB3.2 Gen2対応 最大読込速度1050MB/秒 正規代理店保証品 Mylio Offer付属モデル CT1000X9SSD902 13,980円 Amazonで購入する PR PR

Samsung T7 2TB 外付けSSD 最大転送速度1,050MB/秒 USB3.2 Gen2(10Gbps, Type-C)グレー iPhone15シリーズ動作確認済み MU-PC2T0T/EC 国内正規保証品 31,481円 Amazonで購入する PR PR

＞＞外付けSSDのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

「Amazonプライム感謝祭先行セール」は、10月18日（金）23時59分まで開催中！

Source:「Amazonプライム感謝祭先行セール」