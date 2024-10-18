Mrs. GREEN APPLE、1月に発売したライブBD＆DVD2作品をYouTubeで一度限りのプレミア公開

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■『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月19日12時、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月20日12時からプレミア公開！

Mrs. GREEN APPLEが1月12日発売したライブBlu-ray＆DVD『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』が、YouTubeでプレミア公開されることが決定。

『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月19日12時から、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月20日12時から配信開始となる。なお、今回の公開は1度限りとなり、アーカイブは予定されていない。

『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は、自身最大規模のアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』より埼玉・さいたまスーパーアリーナ2日目公演の模様を完全収録。

また『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は、自身初となるドームライブ『Mrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 “Atlantis”」より埼玉・ベルーナドーム2日目公演の模様を完全収録したもの。

1月18日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」の「週間DVDランキング」で『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』が、「週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」では『SPECIAL COMPLETE BOX ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE” ＆ DOME LIVE 2023 “Atlantis”（完全生産限定）』がともに1位を獲得。

さらに音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」では、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』が1位を獲得し、オリコン史上初の週間映像ランキング3部門同時トップ独占するという快挙を達成した。

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/