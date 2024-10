ダウンジャケットも高機能で都会的！【ザ・ノース・フェイス】新作はタウンユースにおすすめ

【THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)】のタウンユースコレクション「URBANEXPLORATION」より待望の新作アイテムをチェック! 昨シーズンから人気の機能性素材を使用した2ウェイダウンジャケットや、アップサイクルウールのコレクションなど、デイリーに活躍するラインナップです。

アウトドアで培われた機能合理性をタウンユースに落とし込んだ「URBAN EXPLORATION 」コレクション。2024年秋冬では、自転車移動に便利なスペックを備えたダウンジャケットや、アップサイクルウールを活かしたコレクションが新たに登場します。

落ち着いたトーンのベーシックカラーを基調に、鮮やかなオレンジやブラウンが新たに加わり、いつもの着こなしになじむカラーパレットも魅力です。

袖が取り外せる2ウェイ仕様自転車移動におすすめのダウンジャケット

エンライドコンバーチブルダウンジャケット\52,800(税込)

エンライドコンバーチブルダウンジャケット\52,800(税込)



エンライドコンバーチブルダウンジャケット\52,800(税込)

ナイロン生地にダイニーマ繊維を格子状に織り込むことで耐切創性に優れたダウンジャケットが新登場。袖が取り外せる2ウェイ仕様で、襟には収納できるフード付き。はっ水加工を施しているので急な雨でも安心です。

アップサイクル素材を使用した軽量ウールコート

コンピレーションウールオーバーコート\77,000(税込)

衣服由来のアップサイクルウールに機能素材を加えた「Circular Wool collection」から登場するのは、厚みのあるメルトンウールの裏地にGORE-TEX WINDSTOPPERを使用し、防風性を強化したウールコート。環境に優しい作りと、しっかりとした肉感ながら軽い着心地にもこだわった1着です。

吸放湿性に優れたクラシカルなチェック柄シャツ

ロングスリーブウーリーチェックシャツ\25,300(税込)

ロングスリーブウーリーチェックシャツ\25,300(税込)

アップサイクルウールとポリエステルを混紡した生地を使用したチェック柄シャツ。オープンカラーとゆったりとしたボックスシルエットで、どこかヴィンテージライクな雰囲気も魅力。1枚でもはおりとしても、秋から春先まで長い期間楽しめます。

お仕事スタイルにも重宝する上質ウールの快適スラックスパンツ

ウーリーコヨーテスラックス\22,550(税込)

上質なアップサイクルウールにはっ水加工を施し、ウールならではの質感と光沢を楽しめるスラックスパンツ。軽量ながらきれいめな雰囲気で着用できるのもポイント。お仕事スタイルから休日まで、幅広いシーンで重宝する1本です。

また、原宿の「THE NORTH FACE ALTER」ほか一部店舗では、本コレクションを撮り下ろしたロンドンを拠点とする写真家、ニッキー・マクラーロンのポスターをノベルティとしてプレゼント! 数量限定なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね。

<ポスター配布店舗(10月17日(木)~配布 ※先着順、無くなり次第終了>

THE NORTH FACE+ サッポロファクトリー

THE NORTH FACE 三越仙台

THE NORTH FACE ALTER

THE NORTH FACE UNLIMITED

THE NORTH FACE+ 名古屋ラシック

THE NORTH FACE+ グランフロント大阪

THE NORTH FACE 堀江

THE NORTH FACE 藤井大丸

THE NORTH FACE 福岡

THE NORTH FACE+ キャナルシティ博多

Senior Writer:Kyoko Dehara