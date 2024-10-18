ユーロ圏　１０年債利回り格差 伊１１８ｂｐ　一段と縮小　仏は７３ｂｐの小幅の動き
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ　　　　2.2
フランス　　　2.928（+73）
イタリア　　　3.382（+118）
スペイン　　　2.893（+69）
オランダ　　　2.473（+27）
ギリシャ　　　3.052（+85）
ポルトガル　　　2.642（+44）
ベルギー　　　2.787（+59）
オーストリア　2.677（+48）
アイルランド　2.549（+35）
フィンランド　2.695（+50）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）