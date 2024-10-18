ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊１１８ｂｐ 一段と縮小 仏は７３ｂｐの小幅の動き
ユーロ圏 １０年債利回り格差 伊１１８ｂｐ 一段と縮小 仏は７３ｂｐの小幅の動き
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.2
フランス 2.928（+73）
イタリア 3.382（+118）
スペイン 2.893（+69）
オランダ 2.473（+27）
ギリシャ 3.052（+85）
ポルトガル 2.642（+44）
ベルギー 2.787（+59）
オーストリア 2.677（+48）
アイルランド 2.549（+35）
フィンランド 2.695（+50）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%）
ドイツ 2.2
フランス 2.928（+73）
イタリア 3.382（+118）
スペイン 2.893（+69）
オランダ 2.473（+27）
ギリシャ 3.052（+85）
ポルトガル 2.642（+44）
ベルギー 2.787（+59）
オーストリア 2.677（+48）
アイルランド 2.549（+35）
フィンランド 2.695（+50）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）