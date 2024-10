まふまふが、放送中のTVアニメ『株式会社マジルミエ』のオープニングテーマとして書き下ろした新曲「オーダーメイド」のミュージック・ビデオを公開した。公開されたミュージックビデオは、数々の映像作品を手掛けるOTOIROのNaoki Hasegawaがディレクターを担当し、TVアニメ『株式会社マジルミエ』の本編映像をマッシュアップして制作された。新曲「オーダーメイド」を収録した12月25日(水)発売まふまふのニューアルバム『世会色ユニバース』は全34曲のCD2枚組で、まふまふ史上最多収録曲数のアルバムとなっている。現在、各CDショップやECストアで予約受付中だ。

New Album『世会色ユニバース』発売日:2024年12月25日(水)[初回限定盤 A] 2CD+1CD \4,400(tax in) / AZZS-152 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+DVD \4,400(tax in) / AZZS-156 ※三方背ケース付[初回限定盤 B] 2CD+Blu-ray \4,950(tax in) / AZZS-159 ※三方背ケース付[通常盤] 2CD \3,300(tax in) / AZCS-1127<初回限定盤A / 初回限定盤B / 通常盤:2CD収録内容>-DISC 1-01. [Killing time]02. 神様の遺伝子03. 悔やむと書いてミライ04. トロイア05. オーダーメイド (TVアニメ『株式会社マジルミエ』オープニングテーマ)06. 成れの果てのグリフ07. 空腹08. カラスとうさぎ09. おとといきやがれ10. 禁じられた果実11. クロスワードパズル12. 心恋花火 (Amazon プライム・ビデオ CMソング)13. ウィッチハント・アンドゥ14. エグゼキューション15. 最果てのユニバース16. [Impermanence of all things]17. 栞 (映画『君が落とした青空』主題歌)-DISC 2-01. 最終宣告 (『専門学校HAL』 2020年度TVCMソング)02. ラットキング03. アンダーコントロール04. 携帯恋話05. バニーボイラー06. 音楽を恨んでいる07. 二千五百万分の一 (TVアニメ『リーマンズクラブ』エンディングテーマ)08. [Passphrase]09. 神様の言うとおり10. 嘘ラック11. 逃非行12. 暗い微睡みの呼ぶほうへ13. 失意のエチュード14. 一生不幸でかまわない15. 忘れていいよ16. [Submerged city]17. ひともどき<初回限定盤A:1CD収録内容>01. モザイクロール02. マトリョシカ03. カミサマネジマキ04. バビロン05. ロストワンの号哭06. 脱獄07. ゴーストルール08. 六兆年と⼀夜物語09. 命に嫌われている。 -Band Arrange ver.-参加ミュージシャン:Gt.三矢禅晃, Gt.清水"カルロス”宥人, Key.宇都圭輝, Ba.白神真志朗, Dr.新保惠大, St.門脇大輔ストリングス10. CQCQ -Band Arrange ver.-参加ミュージシャン:Gt.Neru, Ba.キタニタツヤ, Dr.新保惠大<初回限定盤B:DVD / Blu-ray収録内容>「まふまふ ひとりぼっちの沖縄旅」「ひきこもりでもライブがしたい!〜すーぱーまふまふわーるど2024@YouTube Music Weekend 8.0〜」<Director's cut ver. & Making Movie>01. OPENING02. 栞03. 悔やむと書いてミライ04. ジグソーパズル05. 携帯恋話06. 心恋花火07. サクリファイス08. 水彩銀河のクロニクル09. ENDING10. Making Movieアルバム封入特典(初回プレス分:全形態共通):「ファンミーティング&アコースティックライブ」シリアルコード抽選券