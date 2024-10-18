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TFCC-81098¡¡3500±ß(tax in)
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03. Hangover
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07. Pitapat
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11. ÆÌ±ú
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¡¦7net¡§¥È¡¼¥È·¿¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°
¡¦Tower Records¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(A ver.)
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10⽉27⽇(⽇)¡¡ºÂ¡¦⾼±ß»û£²
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11⽉08⽇(⾦)¡¡²¼ËÌÀþÏ©³¹ ¶õ¤ÃÏ(´ÑÍ÷ÌµÎÁ)
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11⽉12⽇(⽕)¡¡²¼ËÌÂô¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
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11⽉15⽇(⾦)¡¡SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
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11⽉17⽇(⽇)¡¡GRIT at Shibuya
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12⽉07⽇(⼟)¡¡Åìµþ(´ÑÍ÷ÌµÎÁ)
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