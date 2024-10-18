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TFCC-81098¡¡3500±ß(tax in)
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03. Hangover
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07. Pitapat
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09. Homesick
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¡¦Tower Records¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É(A ver.)
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10⽉27⽇(⽇)¡¡ºÂ¡¦⾼±ß»û£²
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11⽉08⽇(⾦)¡¡²¼ËÌÀþÏ©³¹ ¶õ¤­ÃÏ(´ÑÍ÷ÌµÎÁ)
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11⽉12⽇(⽕)¡¡²¼ËÌÂô¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
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11⽉15⽇(⾦)¡¡SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
open18:30 / start19:00
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11⽉17⽇(⽇)¡¡GRIT at Shibuya
open17:30 / start18:00
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11·î19Æü(²Ð)¡¡19:00¡Á
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11⽉30⽇(⼟)¡¡Âçºå¡¦¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÇßÅÄ1FºåµÞÂ¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
17:00¥¹¥¿¡¼¥È ¢¨´ÑÍ÷ÌµÎÁ
12⽉07⽇(⼟)¡¡Åìµþ(´ÑÍ÷ÌµÎÁ)
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