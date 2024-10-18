【菊花賞】ダービー馬・ダノンデサイルは2枠4番
10月20日（日）に京都競馬場で行われる、第85回菊花賞（G1・3歳オープン・牡牝・芝3000m）の枠順は下記の通り。ダービー馬、ダノンデサイルは2枠4番へ。ジョッキーの腕がものをいう長距離レース。横山典弘騎手が2冠へ導くべくどう騎乗するのかに注目が集まる。発走は20日（日）15時40分。
【日本ダービー】ダノンデサイルが突き抜ける！横山典弘騎手最年長ダービー制覇ジョッキーの手腕問われるレース
1-1
ピースワンデュック
牡3・57.0・柴田善臣
大竹正博・美浦
1-2
ノーブルスカイ
牡3・57.0・池添謙一
高柳大輔・栗東
2-3
アスクカムオンモア
牡3・57.0・北村友一
藤原英昭・栗東
2-4
ダノンデサイル
牡3・57.0・横山典弘
安田翔伍・栗東
3-5
ハヤテノフクノスケ
牡3・57.0・岩田望来
中村直也・栗東
3-6
ミスタージーティー
牡3・57.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
4-7
ビザンチンドリーム
牡3・57.0・A.シュタルケ
坂口智康・栗東
4-8
ウエストナウ
牡3・57.0・西村淳也
佐々木晶三・栗東
5-9
コスモキュランダ
牡3・57.0・M.デムーロ
加藤士津八・美浦
5-10
メイショウタバル
牡3・57.0・浜中俊
石橋守・栗東
6-11
ショウナンラプンタ
牡3・57.0・鮫島克駿
高野友和・栗東
6-12
シュバルツクーゲル
牡3・57.0・松山弘平
鹿戸雄一・美浦
7-13
アーバンシック
牡3・57.0・C.ルメール
武井亮・美浦
7-14
メリオーレム
牡3・57.0・川田将雅
友道康夫・栗東
7-15
エコロヴァルツ
牡3・57.0・岩田康誠
牧浦充徳・栗東
8-16
ヘデントール
牡3・57.0・戸崎圭太
木村哲也・美浦
8-17
アドマイヤテラ
牡3・57.0・武豊
友道康夫・栗東
8-18
アレグロブリランテ
牡3・57.0・横山和生
上原佑紀・美浦