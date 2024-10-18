フジミ模型、2025年1月発売予定の艦船プラモ新商品を公開！ 「艦NEXTシリーズEX」より武蔵と紀伊などがラインナップ
【フジミ模型：艦船プラモデル新商品6製品】
2025年1月 発売予定
2025年1月 発売予定
フジミ模型は、2025年1月に発売を予定している艦船プラモデルの新商品情報を公開した。
今回発表された新商品は、「艦NEXTシリーズEX」より「1/700 艦NEXT2EX-2 日本海軍戦艦 武蔵(捷一号作戦明灰色仕様) エッチングパーツ付き」、「1/700 艦NEXT3EX-3 日本海軍戦艦 紀伊(迷彩色) エッチングパーツ付き」、「艦船モデルシリーズEX」より「1/350 艦船4EX-1 旧日本海軍航空母艦 翔鶴(帝国海軍乗組員フィギュア付き)」、「1/350 艦船16EX-1 日本海軍航空母艦 瑞鶴(帝国海軍乗組員フィギュア付き)」、「帝国海軍シリーズEX」より「1/700 FH14EX-3 日本海軍航空母艦 赤城 フルハルモデル(木甲板付き)」の計5製品が2025年1月に発売を予定している。
またその他にも、艦船をデフォルメしたシリーズ「ちび丸艦隊シリーズEX」より「ちび丸1EX-2 ちび丸艦隊 大和(エッチング、木甲板付き)」が2025年1月16日に発売を予定している。
「1/700 艦NEXT2EX-2 日本海軍戦艦 武蔵(捷一号作戦明灰色仕様) エッチングパーツ付き」発売日：2025年1月28日 価格：7,700円
「1/700 艦NEXT3EX-3 日本海軍戦艦 紀伊(迷彩色) エッチングパーツ付き」発売日：2025年1月28日 価格：7,700円
「1/350 艦船4EX-1 旧日本海軍航空母艦 翔鶴(帝国海軍乗組員フィギュア付き)」発売日：2025年1月23日 価格：25,300円
「1/350 艦船16EX-1 日本海軍航空母艦 瑞鶴(帝国海軍乗組員フィギュア付き)」発売日：2025年1月23日 価格：28,600円
「1/700 FH14EX-3 日本海軍航空母艦 赤城 フルハルモデル(木甲板付き)」発売日：2025年1月16日 価格：6,050円
「ちび丸1EX-2 ちび丸艦隊 大和(エッチング、木甲板付き)」発売日：2025年1月16日 価格：3,960円
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