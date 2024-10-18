大阪でGLAYメジャーデビュー30周年記念展覧会を開催 心斎橋PARCO『FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』巡回展示
GLAYのメジャーデビュー30周年を記念した展覧会『GLAY 30th Anniversary FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』が、11月1日（金）から11月17日（日）まで、大阪・心斎橋PARCO 14FのARCO GALLERYで開催されることがわかった。
1994年にメジャーデビューしたGLAYは、2024年5月25日（土）に30周年を迎えた。「FEEL」をテーマに開催される『GLAY 30th Anniversary FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』では、五感を使ってGLAY楽曲の新たな解釈を提案する。
FEEL!!!! GLAY×サラサクリップ各色 400円（税込）
ステッカー（各会場限定カラー）500円（税込）
Tシャツ（M,L） 4,300円（税込）
FEEL!!!! GLAYキャンディ（Newフレーバー） 1,700円（税込）
FEEL!!!! GLAY×ハイマッキー（RED）800円（税込）
スクエアバッジ（全10種・ランダム） 600円（税込）
オーロラキーホルダー 1,200円（税込）
マスキングテープ 900円（税込）
FEEL!!!! GLAY×ハイマッキー 800円（税込）
トートバッグ 1,900円（税込）
ポストカード（ロゴ・キューブ） 600円（税込）
春を愛するフレグランス（リードスティック付き） 2,500円（税込）
ストレスボール 1,400円（税込）
耳栓（ケース付き） 1,600円（税込）
ステッカー 500円（税込）
シャワーサンダル（M/L） 各4,000円（税込）
大阪・心斎橋PARCO PARCO GALLERYでの『GLAY 30th Anniversary FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』は、5月末の東京会場に続いての巡回展示だ。会場では、オリジナルグッズの販売も実施。また、入場特典として「FEEL!!!! GLAY ミニロゴアクリルスタンド」（全6種・ランダム）の配布も予定されている。
『GLAY 30th Anniversary FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』大阪会場は、イープラスにて入場時間指定前売券が受付中。一般前売券は、各開催日の前日23時59分まで販売予定だ。そのほか詳細は、PARCO ARTの展覧会公式ホームページを確認しよう。
なお、『GLAY 30th Anniversary FEEL!!!! GLAY Presented by GLAY EXPO』は、11月23日（土・祝）から12月1日（日）まで北海道・札幌PARCO 7F SPACE7、12月7日（土）から12月22日（日）まで愛知・名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY、12月27日（金）から2025年1月13日（月・祝）まで福岡・福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORYで、それぞれ巡回展示が行われる。