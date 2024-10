10月26日(土)、27日(日) に鹿児島市・南栄リース桜島広場&グラウンドにて開催される、『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』のサブステージ「WALK INN COLLAB STAGE」出演アーティストが発表された。

今年5年ぶりに桜島での開催となる、通称『サツマニアン』。今回新たに、桜島でのフェスの先輩『WALK INN FES!』全面協力により、サブステージに鹿児島の地元アーティストを中心とした10組が集うコラボステージが登場することが発表された。併せてメインステージが「SATSUMANIAN STAGE」、サブステージが「WALK INN COLLAB STAGE」と、名称も決定。出演者とWALK INN COLLAB STAGEを含むタイムテーブルは下記の通り。

●出演者

『THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2024』

Wiθ、GLARE SOUNDS PROJECTION、The milds(TEENS ROCK IN KAGOSHIMA presents)、Sally the Husky、スプートニク、すもも(TEENS ROCK IN KAGOSHIMA presents)、チリンバンド、椿井紗代、DJ Msize、花想い

また『SAPPORO BEER presents μFM THE GREAT SATSUMANIAN RADIO2024』と題し、WALK INN COLLAB STAGEにてμFM(FM鹿児島)の公開収録も実施される。両日ともにゲストパーソナリティはタブソンビ(SOIL&"PIMP”SESSIONS)と浜崎美保で、26日(土)は14:40から日食なつこ、27日(日)は14:15から大澤敦史(打首獄門同好会)がゲストとして登場する。

チケットはイープラスにて一般発売中。